Cesare e il Rally di Roma Capitale. La mascotte della gara protagonista della campagna di comunicazione

Tra le vie ed i monumenti della capitale in questi giorni si può incontrare ….Cesare. Niente paura, niente De Bello Gallico, niente Bruto e Cassio. Cesare è la mascotte del Rally di Roma Capitale in programma dal 28 al 30 luglio, quando nella Capitale, a Fiuggi e nel frusinate si riproporrà il grande spettacolo del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

In questi giorni, mentre la città si sta preparando per la grande festa inaugurale del prossimo 28 luglio, anche la mascotte dell’evento, il leone Cesare, sta girovagando per la città promuovendo il grande happening insieme a tanti ospiti d’eccezione. La missione è quella di invitare appassionati, turisti e curiosi a visitare il Rally di Roma Capitale

“Stiamo realizzando un’importante campagna di comunicazione che coinvolge la nostra mascotte e tutta la città di Roma - ha commentato Max Rendina, ideatore dell’evento organizzato dal 2013 con Motorsport Italia - Da oggi abbiamo attivato sui social una serie video che coinvolgerà proprio Cesare, alcune personalità del mondo dello spettacolo e soprattutto la splendida cornice della nostra città e del Colosseo, straordinario palcoscenico dell'evento 2023 grazie alla fondamentale collaborazione con l'Ufficio Grandi Eventi e con l'Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale”.

Si tratta di un impegno importante che nei giorni scorsi ha visto Cesare visitare il Mugello per la MotoGP oltre al Rally Italia Sardegna, appuntamento del FIA WRC in Italia. Da sottolineare anche il coinvolgimento di Fabiola Cimminella e Carlo Alvino, dell’ex Miss Italia 2010 Francesca Testasecca oltre al nonno d’Italia Lino Banfi che si è prestato ad un divertente sketch per lanciare l’evento romano ricevendo decine di commenti entusiasti sul web.