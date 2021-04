Clio Cup Europe di scena a Monza: in gara con i piloti anche i giornalisti della Press League di Renault Italia

MONZA - Dopo il debutto in Francia, sul circuito di Nogaro, sbarca in Italia la Clio Cup Europe. Sul circuito di Monza sono già scese in pista, per le prove libere, ben 26 Clio Cup di quinta generazione, tra cui figurano anche quelle del Gruppo A dedicato alla serie tricolore, che affronteranno il primo dei sei doppi appuntamenti previsti dal calendario 2021. Sulla pista prende il via anche la quinta edizione della Clio Cup Press League di Renault Italia, che, come vuole la tradizione, prevede la presenza di due giornalisti per ogni appuntamento della stagione. Ad aprire le danze Lorenzo Baroni, della Gazzetta dello Sport, vincitore dell’ultima edizione svoltasi nel 2019, e Gianluca Sepe di FormulaPassion.it.

Tanti i team ed i piloti che hanno deciso di prendere parte a questo nuovo capitolo del tradizionale monomarca francese, a partire dalla Faro Racing, pronta a schierare un attacco a tre punte, con il campione dell’edizione 2018 Simone Di Luca affiancato dall’esperto Ercole Cipolla e dal debuttante Gabriele Torelli. Altrettante vetture saranno portate in pista dalla PMA Motorsport, che punta ancora una volta sul veloce Massimiliano Danetti e su Fabrizio Ongaretto, tornato a vestire i colori della compagine guidata da Paolo Ansaloni e Giacomo Jelmini (padre di Felice, vincitore della Clio Cup Italia 2019). Conferma anche dall’Oregon Team, sempre con un tris di vetture, fra cui troviamo il 23enne Filippo Berto, proveniente dai kart, “Due”, pilota legato storicamente ai campionati Renault, e Quinto Stefana, entrambi in lizza per la classifica Gentlemen Cup.

Tra le squadre che si affacciano per la prima volta al mondo Renault c’è la CAAL Racing che punterà sull’esperienza del bolognese Daniele Pasquali, vincitore della classe Gentlemen nel 2017 e su Alessio Alcidi. Una new entry è rappresentata anche dal team Progetto E20 Motorsport con driver del calibro di Giuseppe Cirò, che nel suo palmares vanta anche un titolo nella Clio Cup nel 2004. Con lui Lorenzo Nicoli e Paolo Maria Silvestrini. Pronta a scendere in pista anche la Scuderia Costa Ovest di Ciccio Ragozzino, con Federico Scionti reduce dal campionato italiano prototipi con la Wolf, e Simone Moriconi, vincitore nel 2020 del mini trofeo monomarca riservato alle Ford Ka+.

A concorrere per il raggruppamento “A” anche i francesi Marc Guillot (Milan Competition) e Mickael Carree (T2CM), in lizza per la classifica europea. In gara ci saranno inoltre i vincitori delle due gare svoltesi a Nogaro, Nicolas Milan (Milan Compétition) e David Pouget (GPA Racing), i quali dovranno difendere il loro primato nella classifica della Clio Cup Europe.

Il monomarca europeo è stato presentato in una videoconferenza da Monza, nel corso della quale Renault Italia ha tenuto a ricordare il tradizionale impegno nel mondo delle competizioni, con la Losanga che resta legata ai monomarca di accesso al motorsport, e il marchio Alpine impegnato ai massimi livelli, fino alla squadra di Formula 1, con Fernando Alonso e Esteban Ocon. Ma non solo: con il marchio Alpine debutterà proprio in Italia la Clio Rally4, piccolo “mostro” da 215 cv affidato per l’occasione al pluridecorato campione italiano della specialità Paolo Andreucci, che la guiderà nella Targa Florio in programma il 7 e 8 maggio.

L’auto con la quale è appena partita la stagione in pista è invece la Renault Clio di quinta generazione, allestita per il trofeo con interventi sostanziali su motore (HR13 turbo, 4 cilindri, 1330 cc, 180 cv/300 Nm), assetto rivisitato (soprattutto al posteriore), differenziale autobloccante e cambio sequenziale a 5 marce che però non prevede più levette al volante ma un tradizionale selettore con leva centrale. “Un modo per tornare alle origini e sottolineare l’accessibilità al motorsport” è stato spiegato. Nell’occasione sono stati fugati anche i dubbi sulle prestazioni, motivati da una potenza leggermente inferiore rispetto al modello del 2019: l’auto è stata infatti alleggerita di 60 Kg a tutto vantaggio del rapporto peso/potenza. 37.900 euro (più IVA) il prezzo della “piccola belva” francese. Al vincitore del campionato verrà assegnata una Alpine A110.

A Monza si apre, come detto, anche la quinta edizione della Clio Cup Press League di Renault Italia, competizione riservata alla stampa del settore automotive che prevede la presenza di due giornalisti per ogni appuntamento della stagione. Ad aprire le danze saranno Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport), vincitore dell’ultima edizione, e Gianluca Sepe di FormulaPassion.it. In seguito (4-6 giugno) gareggeranno Alberto Bergamaschi (Safe Drive e Auto Tecnica) e Gianluca Mauriello di Motorionline; il 9-11 luglio sarà la volta di Gian Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote, e Alberto Sabbatini (Autosprint), impegnati sul tracciato dell’Hungaroring. A Imola, il 23-25 luglio, toccherà a Marco Congiu per Motorsport.com e Motor1.com e a Mario Cornicchia di Motorbox, mentre al Red Bull Ring (10-12 settembre) sarà la volta di Gaetano Cesarano di Motori.it e Autoblog.it e Mauro Valente di Rai Sport. La gara conclusiva di Monza (29-31 ottobre) vedrà al volante della Clio Stefano Bargiggia di Style e Lorenzo Peiroleri di Askanews.