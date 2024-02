Rally di Svezia, con oltre un minuto su Fourmaux (Ford), Lappi può regalare il secondo successo consecutivo alla Hyundai

UMEÅ – La Hyundai è alla vigilia del probabile secondo successo consecutivo nel mondiale di Rally: la scuderia coreana non vinceva due gare iridate di fila dall'estate del 2022, quando con la i20 N Ott Tänak si era imposto in Finlandia e in Belgio. A tre cronometrate dalla fine – 61 chilometri in totale - il 33enne Esapekka Lappi è al comanbo della corsa con oltre 66'' di vantaggio sul secondo, che nel frattempo è diventato il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma). Se il transalpino riuscisse a confermare la posizione conquisterebbe anche il primo podio in una gara della classe regina, ma deve stare attento a non commettere leggerezze, come quella che lo ha mandato nella neve nella cronometrata finale di giornata, nello stesso punto costato un quarto d'ora al compagno di squadre della M-Sport Grégoire Munster.

Il pilota transalpino è subentrato al secondo posto a Takamoto Katsuta finito contro un banco di neve nel corso del secondo stage di sabato con la sua Toyota Gr Yaris quando viaggiava a soli 9 decimi da Lappi, che finora ha vinto solo un rally nel Wrc. Il giapponese rientra domenica per giocarsi i punti dell'ultima giornata (fino a 7) e quelli del Power Stage (massimo 5). Il podio virtuale è completato da Elfyn Evans (Gr Yaris), che insegue Fourmaux a poco meno di 17''. Thiery Neuville, che si era aggiudicato il rally inaugurale nel sud della Francia con la i20 N, è quarto a 59'' (40'' sono di penalità) dal britannico: un posto sul palco d'onore è ancora alla sua portata.

«Mi sono divertito nell'ultimo stage, anche se è stato complicato – ha chiarito il belga – perché Grégoire (Munster, ndr) è rimasto bloccato nella neve e io ho dovuto rallentare». Tutti gli altri piloti della classe regina sono fuori dalla Top 10, visto che dal quinto (compreso) al decimo posto ci sono alfieri del Wrc2 guidati da Oliver Solberg (Skoda Fabia), che accusa poco più di 4 minuti di ritardo dalla vetta e quasi 1:40 dal belga. L'equipaggio italiano composto da Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin (Toyota Gr Yaris) è undicesimo, posizione che consolidato dopo essere stato anche ventesimo della generale: la zona punti è a soli 15''.

Munster era quattordicesimo prima dell'ultimo stage, ma con la sua uscita di strada è scivolato nella generale. In fondo alla graduatoria ci sono i rientranti Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) e Tänak, entrambi finiti nella neve venerdì e con danni al radiatore ed entrambi vincitori oggi di uno stage e con altri due piazzamenti fra i primi tre. Le loro speranze di andare a punti dipendono dai tempi di domani.