Crugnola domina il Rally 1000 Miglia al volante della Citroen C3 Rally2. Il pilota varesino ad un passo dal titolo italiano

Ora manca soltanto una gara al termine del Campionato Italiano Rally, il Due Valli a inizio ottobre, ma per Andrea Crugnola sembra quasi fatta, a dispetto del coefficiente 1,5 della gara veronese. Questo è il verdetto consegnato dal Rally 1000 Miglia che si è concluso a Brescia. Gara dominata del pilota varesino, già campione due anni fa. La misura della superiorità di Andrea Crugnola, navigato da Pietro Elia Ometto, al volante della Citroen C3 Rally2 delle F.P.F Sport, risulta evidente dalla lettura della classifica finale che ha visto in pratica due gare in una; quella condotta al comando da Crugnola, e l’altra per gli altri concorrenti che hanno potuto lottare esclusivamente per le posizioni a punti. A creare il gap decisivo tra il vincitore e tutti gli altri equipaggi, anche quanto successo sul primo passaggio sulla lunga prova di “Pertiche” con Crugnola che è riuscito a dare 30” a tutti riuscendo a passare sul percorso ancora asciutto subito prima di un acquazzone che ha messo i suoi avversari in difficoltà.

Ad emergere per il secondo posto alla fine sono stati Stefano Albertini e Danilo Fappani, mentre per il terzo posto l’hanno spuntata Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla Hyundai i20 N di Friulmotor, al termine di una bella gara e lo scratch sull’ultima prova di Pertiche che li ha confermati in crescita di feeling con la vettura. Al quarto posto ha chiuso Andrea Nucita insieme a Rudy Pollet, Skoda Fabia Rally 2 l’unico equipaggio tra i primissimi a non essere un abituale protagonista del CIAR a vincere due prove speciali. Fabio Andolfi e Manuel Fenoli, sempre su Skoda Fabia Rally2. Il ligure, che non si è espresso al meglio sulle strade del bresciano esce di fatto dai giochi per il titolo, mentre rimane in gioco Damiano De Tommaso qui a Montichiari con Massimo Bizzocchi sulla Skoda Fabia Rally2. Il già Campionato Italiano Rally Promozione De Tommaso, il rivale principale di Crugnola per il titolo, non ha mai indovinato la scelta degli pneumatici staccandosi subito dietro sin dalle prime battute di gara.

CLASSIFICA ASSOLUTA RALLY 1000 MIGLIA: 1. CRUGNOLA-OMETTO (Citroen C3 Rally2) in 1:27'55.9; 2. ALBERTINI-FAPPANI (Skoda Fabia Evo) a 47.5; 3. BASSO-GRANAI (Hyundai I20N) a 50.9; 4. NUCITA-POLLET (Skoda Fabia Evo) a 1'21.7; 5. ANDOLFI-FENOLI (Skoda Fabia) a 1'32.7; 6. DE TOMMASO-BIZZOCCHI (Skoda Fabia) a 2'50.2; 7. PERICO-TURATI (Skoda Fabia Evo) a 3'14.4; 8. BOTTARELLI-PASINI (Skoda Fabia R5) a 3'37.4; 9. SCATTOLON-BERNACCHINI (Skoda Fabia R5 Evo 2) a 3'59.1; 10. MICHELINI-PERNA (Volkswagen Polo) a 4'20.6

CLASSIFICA CIAR SPARCO: 1. Crugnola 124,5pt; 2. De Tommaso 99pt; 3. Andolfi 69pt; 3. Albertini 55pt; 4. Basso 50pt; 6. Scattolon 31pt; 7. Ciuffi 21,5pt; 8. Michelini 14,5pt; 9. Rusce 12pt; 10. Miele, Sulpizio 6pt