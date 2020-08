Da Costa, il primo campione “elettrico” che ha saltato la Formula 1

BERLINO - Nella storia della Formula E, Da Costa è il primo pilota ad aver vinto il campionato pur non avendo mai disputato un GP di F1. Tutti i suoi predecessori (Piquet, Buemi, Di Grassi, Vergne) possono vantare esperienze nel Mondiale della massima categoria, lui no, anche se ci è andato vicinissimo. Nel 2012, Da Costa era nel pieno della sua carriera, essendo entrato nel programma Junior Red Bull del terribile Marko. Quarto nel campionato World Series Renault di quell’anno, battuto solo da Frijns, dal compianto Bianchi e da Bird, nel 2013 ha sfidato sempre in quella serie Magnussen e Vandoorne, piazzandosi terzo. Marko gli aveva dato la possibilità di svolgere test con la Red Bull F1 nel 2012 e nel 2013, tutto pareva fatto per il suo debutto con la Toro Rosso nel 2014.

Ma la sera dell’ultima gara World Series Renault 2013, a Barcellona, mentre era in compagnia di Carlos Sainz, anche lui in quel campionato, ricevette un secco messaggio di Marko: “Mi dispiace ma con la Toro Rosso faremo correre Kvyat”. Il russo aveva vinto la GP3. Per Da Costa il mondo è cambiato. La vittoria nella Formula E, lo ripaga dei tanti successivi sacrifici fatti, anche se la delusione per il mancato ingresso in F1 rimarrà per sempre. Quando Piquet ha vinto la FE nel 2014/2015, aveva corso in F1 con la Renault nel 2008 e 2009. Buemi, campione 2015/2016, in F1 vi ha corso per tre anni con la Toro Rosso, dal 2009 al 2011, poi è stato scartato. Di Grassi, campione 2016/2017, in F1 ci ha corso solo nel 2010 con la piccola Virgin. Vergne, bi campione Formula E, come Buemi ha gareggiato con la Toro Rosso per tre stagioni (2012-2014), salvo poi venire messo alla porta. Curiosamente, i campioni Buemi, Vergne e Da Costa, sono tutti ex Red Bull.