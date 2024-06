Dacia Sandrider ha concluso prima fase di test per la Dakar. Al-Attiyah ha avuto un primo assaggio delle potenzialità

Il team The Dacia Sandriders ha concluso la prima fase di test per la preparazione alla Dakar, leggendaria gara che il marchio affronterà per la prima volta a gennaio 2025.Protagonista dei test è stato il veicolo Dacia Sandrider, che dopo i test ai sistemi al Millbrook Proving Ground, nel Regno Unito, ha affrontato, in Francia i terreni più impervi sui quali i tre equipaggi hanno avuto la possibilità di provare il veicolo equipaggiato con pneumatici BF Goodrich. Cristina Gutierrez ha preso il volante di Sandrider per due giorni in Galles, prima che Sébastien Loeb, nove volte campione mondiale di rally, continuasse la fase di test e sviluppo.

Nasser Al-Attiyah, plurivincitore della Dakar, ha avuto un primo assaggio delle potenzialità di Sandrider per due giorni presso la base di Château de Lastours. Tiphanie Isnard, Team Principal di The Dacia Sandriders, ha confermato che la prima fase di test ha superato tutte le aspettative con pochissimi problemi riscontrati dai tre equipaggi e dal team tecnico. Il team si sta ora preparando per la prossima sessione di sviluppo, prevista in Marocco dal 28 giugno al 5 luglio. In questa nuova occasione, Sandrider sarà messo alla prova su un terreno simile a quello della Dakar, round inaugurale del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid in Arabia Saudita, in programma dal 3 al 17 gennaio 2025.