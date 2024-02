Dai rally al basket, Max Rendina a suppporto della squadra S.S. Lazio basket in carrozzina

La carriera di Max Rendina è piena di successi, prima come pilota, dove ha vinto titoli mondiali e italiani, poi come organizzatore. L’appeal del Rally Roma Capitale è sotto gli occhi di tutti, con riscontro elevato sia in Fia (la federazione internazionale sia tra i piloti). Meno clamore suscita l’attività nel sociale e nella sicurezza, ma ne siamo certi anche qui la soddisfazione per Max e il suo staff è ai massimi livelli, anche se si guarda sempre a fare meglio e di più, Tra qualche settimana si corre il Rally del Lazio, promosso a prova inaugurale del nuovo Campionato Italiano Rally su asfalto organizzato da Motorsport Italia e ovviamente Ma Rendina.

Ebbene tra le varie partnership è molto significativa quella Lazio Basket in carrozzina che dice delle tante iniziative di Rendina: “La Fia ha conferito le tre stelle al Rally di Roma Capitale nell’ambito del FIA Environmental Programme, un eccezionale risultato che raggiunto attraverso un duro lavoro – è Max che parla- Il Roma Capitale ha così scritto una pagina di storia, essendo l’unico round del Fia European Rally Championship a fregiarsi di questa titolazione. “La sicurezza e stradale e il rispetto ambientale sono tra le nostre caratteristiche – chiarisce Rendina – nel Rally di Roma Capitale per gli spostamenti abbiamo solo macchine elettriche o ibride per il massimo rispetto ambientale, Siamo naturalmente plastic-Free per ogni contenitore che viene smaltito. “Di questi tempi – continua- si parla tanto di sicurezza stradale e degli incidenti, tanti, troppi purtroppo. Bisogna correre solo in pista ed in gara, rispettando regole, limiti e segnaletica stradale.

Noi abbiamo creato l’iniziativa “La strada non è un videogioco”, con i nostri piloti che interagiscono con i bambini per trasmettere già a quell’età i giusti atteggiamenti, Nel rally quando si chiude la strada allo stop della prova, il Pilota diventa e deve diventare un’automobilista modello. Gianluca Tassi, atleta tetraplegico che ha sfidato i normodotati nell’Africa Eco Race, gara stile Dakar, proprio per dimostrare che col giusto atteggiamento si possono ottenere grandi risultati, e mi auguro che la Lazio Basket in carrozzina continui a far bene nei suoi campionati. Noi cerchiamo sempre di dare una mano con le nostre strutture e a Formello con l’aiuto del Comune sta facendo davvero un ottimo lavoro”