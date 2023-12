Dakar 2024, torna dopo incidente grave e non ricorda di averla corsa. Al via lo spagnolo Feliu che nel 2022 finì in coma

Il 5 gennaio parte in Arabia Saudita la Dakar 2024 e al via ci sarà anche, nella categoria delle moto, chi l’ha già corsa ma non ricorda di averlo fatto. È il centauro spagnolo Isaac Feliu, che due anni fa, nel 2022, nel corso del raid fu protagonista di un grave incidente che stava per costargli la vita, e che gli procurò due settimane di coma farmacologico. Feliu cadde, nel corso della nona tappa, mentre andava a velocità elevata, e la moto gli finì sopra. Nell’incidente riportò un trauma cranico, la frattura della vertebra C7 e un trauma addominale.

Poi, con il tempo, tutto si risolse per il meglio, ma Feliu non ricordava, e non ricorda, più di aver corso la Dakar e ora vuole riprovarci: «Sarà come la prima volta», ha spiegato. «Torno perché non ricordo di averla corsa - ha detto ancora -. C’ero, ci sono video che dimostrano che ci sono stato e me lo hanno raccontato ottantamila volte, ma io non l’ho impresso nella memoria. È come se stessi esplorando di nuovo un nuovo terreno. Fisicamente sto abbastanza bene per riprovarci».