Dennis (Andretti), dopo il successo a Diriyah: «È stata la mia più grande vittoria in FE»

DIRIYAH – Il campione del mondo in carica è tornato a sorridere. Jake Dennis (Andretti) aveva cominciato decisamente male la decima stagione di Formula E, con una qualifica da dimenticare a Città del Messico (14° in griglia) e un nono posto finale. Appena due settimane dopo, in Arabia Saudita, è arrivato il riscatto, il successo nella serata di Diriyah, dove questa sera si “raddoppia” e si corre gara 3 del mondiale elettrico. L'iridato condivide i meriti: «Posso solo ringraziare questi ragazzi così tanto – sorride – Lo sapete, abbiamo avuto un inizio difficile, ma siamo riusciti subito a dargli una svolta».

«È stata la più grande vittoria in Formula E», gongola Dennis, al sesto successo nel circuito a zero emissioni. Che insiste: «Negli ultimi otto nove giri ho potuto spingere quanto volevo e arrivare a guadagnare i tredici secondi che mi sono portato all'arrivo: giornate così non si hanno spesso». Il britannico della Andretti che guida la monoposto Porsche 99x Electric ammette anche che «c'è stato un picoclo dibattito tra me e il muretto su quando attivare l'Attack Mode e alla fine, a quanto pare, abbiamo compiuto la scelta giusta». «Guidare qui, in Arabia Saudita, con la luce artificiale, è stato divertimento allo stato puro, anche perché la pista offriva sempre più tenuta dando la possibilità di spingere», conclude Dennis.

Jean Eric Vergne, secondo con la Ds Penske, scattava dalla pole, una posizione che nelle simulazioni avrebbe dovuto garantire un piazzamento eccellente. «Partendo davanti – confessa – vuoi vincere la gara e qualsiasi altro risultato è una delusione. Ma quello che abbiamo ottenuto, con un ritmo che pareva di volare, è il meglio che potessimo fare: abbiamo fatto un enorme passo in avanti rispetto alla scorsa stagione». Il due volte campione del mondo continua: «Sono veramente contento di come il nostro lavoro abbia pagato – osserva – Stiamo recuperando, non siamo ancora dove vorremmo essere, ma ci arriveremo. E spero che in qualche gara riusciremo anche ad avere ciò che serve per battere i rivali, ma in questo momento sono solo contento di aver conquistato punti: più in avanti lotteremo per la vittoria».

Il neozelandese della Jaguar Tcs salito sul podio, Nick Cassidy, che nel finale ha beneficiato dell'errore del compagno di squadra e connazionale Mitch Evans, si gode lo spettacolo del pubblico di Diriyah, al quale si rivolge come a un gruppo di conoscenti: «È veramente straordinario vedere uno spettacolo così in Formula E». A proposito della gara spiega: «Sono stato veramente fortunato: avevo una macchina veloce e la scuderia ha fatto un lavoro eccezionale». «Ho fatto qualche errore in qualifica - conclude - e i ragazzi mi hanno poi sostenuto in gara. Sono stati fantastici, nonostante, come se non bastasse, i problemi che abbiamo avuto con le comunicazioni radio».