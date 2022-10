Doccia fredda per Alonso, penalizzato di 30" per la perdita dello specchietto. Come cambia la classifica del GP

Doccia fredda per Fernando Alonso e il team Alpine. Alla fine del Gran Premio, che lo spagnolo aveva concluso con grande merito in settima posizione dopo essere volato via per la manovra di ostruzione di Lance Stroll, i commissari tecnici hanno deciso di penalizzarlo di 30" sul tempo finale di gara per aver perso lo specchietto destro durante la fase finale della corsa. Questo nonostante la direzione gara non sia intervenuta, come da copione in questi casi, mostrando ad Alonso la bandiera nero-arancione che indica una situazione di pericolo presente sulla monoposto.

A sollevare il problema è stato il team Haas che ha presentato due reclami. Uno contro Sergio Perez, che aveva un problema all'ala anteriore della sua Red Bull, uno contro l'Alpine di Alonso. Secondo il team americano, entrambi i piloti reclamati dovevano essere richiamati ai box con la bandiera nero-arancione perché lo specchietto della Alpine e un pezzo dell'ala della Red Bull rappresentavano un pericolo per gli altri piloti. Perché la Haas ha presentato reclamo? Perché proprio la squadra diretta da Gunther Steiner quest'anno per ben tre volte è stata penalizzata per questo motivo e dunque è molto attenta a far rispettare il regolamento anche agli altri...

La Haas ha avvisato la direzione gara comandata da Wittich per ben due volte. In effetti, lo specchietto destro della Alpine poteva rappresentare un serio pericolo se, una volta staccatosi, finiva contro il casco di un pilota che seguiva Alonso. Per quanto riguarda la Red Bull di Perez invece, è stato dimostrato che il pezzo ballerino dell'ala anteriore non rappresentava un pericolo. C'è stata anche una frizione tra il collegio dei commissari, rappresentati da Jo Bauer e Nikolas Tombazis, e la direzione gara: i commissari si sono detti stupiti del fatto che Wittich abbia ignorato gli avvisi provenienti dalla Haas e il fatto, visibile in TV, che lo specchietto si muovesse pericolosamente.

Ma attenzione, non è finita qui. La Alpine ha prontamente presentato appello affermando che ad Alonso non è stata mostrata la bandiera nero-arancione e che quindi la direzione gara ha ritenuto che lo specchietto incriminato non rappresentasse un pericolo. Tra l'altro, nessun componente dell'Alpine, durante la corsa, ha ricevuto una comunicazione dalla direzione gara in tal senso, quindi per il team tutto si stava svolgendo entro le regole. Riassumendo, ancora una nota negativa per l'operato della direzione gara...

Come cambia dunque la classifica del Gran Premio? Settimo sale Sebastian Vettel, ottavo Kevin Magnussen, nono Yuki Tsunoda e in zona punti entra Esteban Ocon. Per la classifica costruttori la Alpine perde ben 5 punti che, nella lotta ravvicinata con la McLaren, diventano pesanti. Ma come detto, la classifica è sub judice per l'appello presentato dalla Alpine e in caso di vittoria sarà ristabilita la precedente graduatoria finale.

Domenica 23 ottobre 2022, gara, la nuova classifica sub judice

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 56 giri

2 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 5"023

3 - Charles Leclerc (Ferrari) - 7"501

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 8"293

5 - George Russell (Mercedes) - 44"815

6 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 53"785

7 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'05"354

8 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'05"834

9 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'10"919

10 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"875

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'15"057

12 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'16"164

13 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'21"763

14 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'24"490

15 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'25""078 **

16 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'30"487

17 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'43"588

** Penalizzato di 30"

Ritirati

Lance Stroll

Valtteri Bottas

Carlos Sainz

Il campionato piloti

1.Verstappen 391; 2.Leclerc 267; 3.Perez 265; 4.Russell 218; 5.Sainz 202; 6.Hamilton 198; 7.Norris 109; 8.Ocon 79; 9.Alonso 65; 10.Bottas 46; 11.Vettel 38; 12.Ricciardo 29; 13.Magnussen 26; 14.Gasly 23; 15.Stroll, Tsunoda 13; 17,Schumacher 12; 18.Zhou 6; 19.Albon 4; 20.Latifi, De Vries 2.

Il campionato costruttori

1.Red Bull-Honda 656; 2.Ferrari 469; 3.Mercedes 416; 4.Alpine-Renault 144; 5.McLaren-Mercedes 138; 6.Sauber Alfa Romeo-Ferrari 52; 7.Aston Martin-Mercedes 51; 8.Haas-Ferrari 38; 9.Alpha Tauri-Honda 36; 10.Williams-Mercedes 8.