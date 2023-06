Domenica spettacolo a Vallelunga con il TCR Italian Festival, il Porsche Carrera Cup Italia e il BMW M2 CS Racing Cup Italy

Domenica piena a Vallelunga, nonostante la concomitanza con due eventi clou come il motomondiale al Mugello e la 24 Ore di Le Mans. Lo spettacolo in pista e il grande pubblico sulle tribune e nel paddock ha caratterizzato la giornata. Il menu ha offerto il TCR Italian Festival, inserito nel quarto ACI Racing Weekend stagionale che portato sul circuito capitolino i campioni del TCR, in pratica il campionato mondiale per vetture turismo. Molto bella anche l’anteprima a con le vetture a Campagnano.

Vittorie per due campioni della serie, l’ungherese Norbert Michelisz su Hyundai e l’inglese Rob Huff su Audi nelle due gare italiane della serie internazionale, mentre Marco Butti su Hyundai si è portato a casa il titolo del TCR Italian Festival. In pista anche Porsche Carrera Cup Italia per il secondo round 2023, con vittorie per Simone Iaquinta e Gianmarco Quaresmini, piloti esperti e veloci, al pari di Gigi Ferrara che ha centrato la doppietta nel secondo appuntamento della BMW M2 CS Racing Cup Italy. Doppietta anche per Filippo Maria Zanin nel MINI Challenge, mentre Bernardo Pellegrini e Juju Noda hanno messo la propria firma sulle gare della Zinox F2000 Italian Trophy. Claudio Tempesti, invece, è due volte sul gradino più alto del podio nella FX3.