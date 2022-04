Doppietta Evans a Roma. La Jaguar vince anche il secondo EPrix dell'Eur. A Vergne (DS) la piazza d'onore e la leadership della classifica

ROMA- Roma incorona per la terza volta Mitch Evans: per il pilota neozelandese della Jaguar si tratta della seconda affermazione consecutiva all'Eur di Roma, dove si è corsa oggi la quinta prova dell'ottavo campionato del mondo di Formula E. Era da due anni che un pilota non vinceva due gare fila. C'era riuscito Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah) nel 2020, che aveva infilato addirittura tre successi consecutivi: in Marocco a fine febbraio e poi a Berlino il 5 e 6 agosto.

Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah) si è dovuto accontentare della piazza d'onore, dopo essere scattato dalla pole, ma ha guadagnato la testa della graduatoria con 60 punti. Terzo l'olandese della Envision Robin Frijns, che ieri si era classificato secondo, e che accusa appena due lunghezze dal transalpino. Grande delusione per Antonio Giovinazzi (Dragon Penske), protagonista di un'altra difficile qualifica (21° tempo) e poi costretto al ritiro (il secondo della stagione in cinque gare) dopo poco più di un quarto d'ora.

Ricco di emozioni e di sorpassi, il secondo EPrix di Roma ha lasciato ai piedi del podio il decano del mondiale elettrico, il 40enne della Porsche Tag Heuer Andrè Lotterer, che era stato anche al comando della corsa, ma che non è poi riuscito a resistere fino al termine, quando Evans ha fatto di nuovo la differenza con l'Attack Mode ritardato: nella due giorni capitolina ha incamerato 50 dei 51 punti che gli valgono la quarta posizione provvisoria davanti a Edoardo Mortara (Rokit Venturi), costretto al ritiro. Alle sue spalle il belga della Mercedes Eq Stoffel Vandoorne, che compare al terzo posto della generale (56).

Nella Top 10 anche Pascal Wehrlein con la seconda monoposto della Porsche, anche se non è mai sembrato riuscire ad essere protagonista. Con una gara accorta, Oliver Turvey (Nio 333) è riuscito a infilarsi fra i migliori, complice anche qualche penalità inflitta agli avversari (sei non classificati al traguardo, fra cui Sam Bird, della Jaguar, e Jake Dennis, della Andretti, secondo in griglia). Ottavo Lucas di Grassi (Rokit Venturi), nono Sèbastien Buemi, per la seconda volta a punti in questa stagione con la Nissan e.dams, e decimo il rookie americano Oliver Askew.

Dominio tedesco nella classifica a squadre: la Mercedes Eq è prima a quota 94 seguita dalla Porsche Tag Heuer a 85. Sul podio virtuale anche la Ds Techeetah (80). Prossimo appuntamento il 30 aprile a Montecarlo, sesta gara del mondiale.