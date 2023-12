Ducati, gran festa a Bologna con i campioni e tanti tifosi. Unipol Arena esaurita per Bagnaia, Martin e vincitori Sbk e SS

BOLOGNA - Grande festa della Ducati per celebrare le vittorie di quest’anno nei campionati di Moto Gp, SuperBike e Super Sport all’Unipol Arena. Il palazzetto da quasi settemila persone è sold out e i tifosi hanno colto l’occasione per incontrare di persona i cinque piloti che quest’anno hanno segnato la storia della scuderia di Borgo Panigale: Francesco Bagnaia, alla seconda vittoria consecutiva in Moto Gp, Jorge Martìn, Alvaro Bautista, Nicolò Bulega e Marco Bezzecchi. Svelate nel corso della serata anche le moto che hanno portato la Ducati al successo. Quella di Bagnaia sarà riprodotta in 263 esemplari, tutti autografati dal campione che ammette di avere vissuto «un momento brutto» dopo Barcellona, superato con «la vittoria con il numero uno». Soddisfazione condivisa dal secondo classificato Jorge Martìn. «Misano è stato fantastico - spiega - ho iniziato a prendere un pò di punti e ho pensato di poter lottare per questo campionato.

Devo ringraziare Ducati per questa moto fantastica» che verrà riprodotta il 189 esemplari. Sul palco anche Marco Bezzecchi, terzo classificato in MotoGp e fermato da un infortunio in Indonesia. «Il mio obiettivo era stare fuori il meno possibile dalle gare - dice - ho faticato un pò, ma c’ero, dando il massimo che potevo. Per l’anno prossimo sono pronto: ho provato la moto nuova e va molto bene». Sono 72 le moto come la sua che verranno prodotte. Alvaro Bautista, campione che più ha vinto in Ducati, sottolinea come «lo scorso anno sia stato molto duro. Ero l’uomo da battere. È difficile mantenere la calma sotto quella pressione, ma ce l’abbiamo fatta». Le repliche della sua moto, quest’anno, saranno 219. Alla festa partecipa anche Nicolò Bulega, campione della categoria SuperSport, che dovrà autografare ben 111 due ruote come la sua. «Ho vinto 14 gare bellissime - dice - ma la più bella rimane la prima in Australia». Poi spazio alla musica, con Rockin’ 1000 e al DJ di fama internazionale Martin Solveig, e ai festeggiamenti.