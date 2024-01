Ducati svela il bolide 2024 di Pecco. Carena diversa e inserti rosso fluo. Domenicali: «Anno pazzesco per noi, va consolidato»

MADONNA DI CAMPIGLIO - «L’inizio della stagione è sempre il momento più difficile, anche perché noi di moto ne abbiamo tante in pista. In questo momento sappiamo gli sviluppi che abbiamo portato sulla moto, ma non quello che hanno fatto gli altri. C’è grande tensione per il primo test, quando inizi a sentire le moto accese l’adrenalina è importante». Il direttore di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, parla così della stagione alle porte durante ‘Campioni in pistà a Madonna di Campiglio, prima di svelare le nuove Desmosedici Gp24, con la novità visiva di inserti rosso fluo sulle rosse di Borgo Panigale. «Noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, porteremo una carena visivamente differente rispetto a quella degli ultimi anni.

Sulla carta tutto è bello, tutto è facile, a Sepang ci sarà il giudizio del pilota e vedremo se saranno buone anche in pista», ha detto. «Un anno fa eravamo qui a presentare una stagione straordinaria». E nel 2023 le squadre «hanno fatto un risultato pazzesco, è stato un fatto storico nel mondo delle moto, mai nessuno aveva vinto il titolo di Motogp e Superbike per due anni di fila, è un risultato che va consolidato». Lo ha detto l’ad di Ducati Claudio Domenicali, introducendo ‘Campioni in pistà a Madonna di Campiglio, località legata da una partnership di 11 anni con Audi. «Abbiamo concluso una stagione - ha aggiunto durante la presentazione - che ci ha riempito tutti di orgoglio come Ducati e come italiani, è stato un risultato importante per tutta la Nazione».

«Il livello continuerà sempre ad alzarsi. Il fatto che di Ducati in pista ce ne siano otto è una cosa a favore, ma anche a sfavore in certe situazioni. E anche le altre squadre hanno fatto step in avanti. La concorrenza e gli avversari, anche in casa, saranno tosti». Il campione del mondo MotoGp Francesco Bagnaia parla così a ‘Campioni in pistà delle sue emozioni in vista della stagione alle porte. La lezione imparata? «In certe situazioni è meglio star tranquilli, lavorando bene si arriva comunque». Carico per la nuova stagione? «Abbiamo una bella scimmia», ha confermato il pilota di Chivasso.