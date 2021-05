Dupasquier figlio d’arte, dal 2020 in Moto3. Nato nel 2001, aveva cominciato sulle due ruote a cinque anni

SCARPERIA - Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 7 settembre, Jason Dupasquier, il pilota svizzero morto dopo l’incidente nelle prove del gp d’Italia al Mugello. Aveva cominciato a correre all’età di cinque anni sullo sterrato, seguito da vicino dal padre Philippe, pilota di motocross. Nel 2015 passa nella Adac Junior Cup, una serie di corse motociclistiche organizzata per promuovere i giovani talenti, categoria che vince nel 2016. Nel 2017 si aggiudica la North European Cup nella classe Moto3. Nello stesso anno inizia a correre nella categoria Moto3 nel Cev, il campionato spagnolo di Velocità. Nel 2019 partecipa alla MotoGp Rookies Cup, la categoria che affianca le gare europee del motomondiale, fino ad approdare nel 2020 nel team CarXpert PrüstelGP di Moto3 nel motomondiale. Nel suo primo anno non ottiene punti, ma rimane nella stessa squadra e dopo le cinque gare disputate in questo 2021 occupava la 10/a posizione in classifica con 27 punti al suo attivo. La sua migliore prestazione rimane quella dello scorso 2 maggio al Gp di Spagna che aveva concluso in 7/a posizione.