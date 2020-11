Ecco il calendario del Mondiale F1 2021 con 23 Gran Premi: si parte da Melbourne il 21 marzo

Ventitre Gran Premi, Covid-19 permettendo. Questo il calendario ufficiale presentato oggi da Liberty Media e FIA per la stagione 2021 del Mondiale F1. La partenza avverrà come da tradizione in Australia, a Melbourne, il 21 marzo. Quest'anno, sul tracciato cittadino australiano la F1 alzò le braccia davanti all'emergere del Coronavirus nel paddock e a pochi minuti dall'avvio del weekend con le prove libere, con gli spettatori già presenti lungo il circuito, venne decretata la cancellazione dell'evento. Da lì, dopo un periodo di profondo buio e incertezze, Liberty Media e la FIA sono riusciti a costruire un calendario decente tra appuntamenti cancellati nel Sud, Centro, Nord America e Asia, puntando prevalentemente sull'Europa, sul Bahrain ed Abu Dhabi. Per il 2021, si tenta di ritornare alle origini. Dopo Melbourne, ecco il Bahrain il 28 marzo, poi la Cina l'11 aprile. Per il 25 aprile invece, era prevista la tappa in Vietnam, sul nuovo tracciato cittadino di Hanoi che già era stato cancellato quest'anno. Ma anche ora vi è uno spazio vuoto. E chissà che non sia l'occasione per inserire, al posto del Vietnam, un Gran Premio tra quelli recuperati nel 2020 (Mugello, Nurburgring, Imola, Portimao) che purtroppo non appaiono nel calendario 2021.

Vedremo come Liberty Media risolverà la questione del 25 aprile, dopo di che, il 9 maggio si arriva in Spagna, poi Montecarlo il 23 maggio (altro appuntamento che era saltato), poi Azerbaijan con Baku il 6 giugno, anche se la guerra in atto in queste ultime settimane in quel Paese potrebbe indurre a qualche variazione. Poi, il ritorno di Montreal in Canada il 13 giugno, e a seguire la serie di Gran Premi in Europa con Le Castellet, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa, Zandvoort, Monza e Sochi, il tutto senza respiro tra il 27 giugno e il 26 settembre. Poi, il 3 ottobre, Singapore seguito dal GP del Giappone a Suzuka il 10 ottobre. Tappe in America il 24 ottobre con il GP degli USA ad Austin il 24 ottobre, Messico il 31 ottobre e San Paolo del Brasile il 14 novembre. Per San Paolo dovrebbe essere l'ultima volta perché Rio de Janeiro gli sta soffiando il GP per il 2022. Volata finale con la novità Arabia Saudita a Jeddah il 28 novembre su un tracciato cittadino inedito (in attesa della realizzazione di un circuito permanente) e la conclusione ad Abu Dhabi il 5 dicembre. Manca clamorosamente un Gran Premio di Germania e considerando il dominio della Mercedes è decisamente singolare.

Il calendario provvisorio della F1 2021

21 marzo - Melbourne (Australia)

28 marzo - Sakhir (Bahrain)

11 aprile - Shanghai (Cina)

25 aprile - Da confermare

9 maggio - Barcellona (Spagna) *

23 maggio - Montecarlo (Monaco)

6 giugno - Baku (Azerbaijan)

13 giugno - Montreal (Canada)

27 giugno - Le Castellet (Francia)

4 luglio - Spielberg (Austria)

18 luglio - Silverstone (Gran Bretagna)

1 agosto - Budapest (Ungheria)

29 agosto - Spa (Belgio)

5 settembre -Zandvoort (Olanda)

12 settembre - Monza (Italia)

26 settembre - Sochi (Russia)

3 ottobre - Marina Bay (Singapore)

10 ottobre - Suzuka (Giappone)

24 ottobre - Austin (USA)

31 ottobre - Città del Messico (Messico)

14 novembre - Interlagos (Brasile) *

28 novembre - Jeddah (Arabia Saudita)

5 dicembre - Yas Marina (Abu Dhabi)