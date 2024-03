FE, monoposto Nissan in livrea speciale per l'ePrix di Tokyo di sabato, omaggio alla stagione della fioritura dei ciliegi

EMBARGO SCADE ALLE 8 ITALIANE DI MERCOLEDì 27 MARZO 2024

TOKYO – Nissan celebra l'esordio in Giappone della Formula E, il mondiale Fia per monoposto elettriche, con una livrea speciale per i bolidi e-4orce 04 pilotati nel fine settimana (venerdì le prime libere e sabato le seconde libere, le qualifiche e l'ePrix) dal britannico Oliver Rowland e dal franco argentino Sacha Fenestraz. La gara di Tokyo è speciale da molti di punti di vista per la casa automobilistica nipponica, che a metà marzo a San Paolo, in Brasile, ha festeggiato il primo successo da costruttore con le vetture Gen3 grazie all'affermazione di Sam Bird con la squadra cliente, la Neom McLaren.

La vittoria è la anche la prima da quando Nissan ha rilevato la scuderia, la e.dams. La “primavera” del team giapponese che parla molto italiano – la lingua del calabrese Tommaso Volpe, numero uno delle operazioni, della milanese Francesca Valdani, che è la Team Manager, e anche di Maria De Juana, la spagnola con radici nel Belpaese che è direttrice della comunicazione – coincide con quella del calendario.

E si riflette nella inedita livrea che le monoposto esibiranno esclusivamente in questo settimana di gara, il quarto della stagione, nel corso del quale si corre l'ePrix numero 5 (quattro vincitori diversi finora con 3 distinti powertrain). Le due Nissan e-4orce 04 renderanno omaggio al Giappone e alla sua capitale esibendo una livrea esclusivamente in sakura, ossia fiori di ciliegio, quelli che germogliano proprio in questo periodo. Il fenomeno, che comincia verso la metà di marzo e si protrae fino agli inizi di maggio, ha anche un sito dedicato e il team Nissan Formula E si proclama addirittura “official sponsor of cherry blossom season” (sponsor ufficiale della stagione della fioritura dei ciliegi). Il paese del Sol Levante viene ricordato anche con lo sfondo bianco e, soprattutto, con il numero delle macchine inserito nel cerchio rosso che ne caratterizza la bandiera.

Oltre al quasi romantico tema delle piante che sbocciano e ai colori rosso e bianco, Nissan si “inchina” alla città che ospita la gara con alcuni logogrammi nipponici che, tradotti, vogliono dire “We love Tokyo” (amiamo Tokyo). Non è solo un modo per ingraziarsi gli appassionati di motorsport e gli abitanti della capitale, ma forse anche un modo per aprire quella che potrebbe essere una lunga cooperazione fra gli organizzatori del mondiale elettrico e le autorità locali. La livrea speciale è stata disegnata dal Nissan Formua E Team e “benedetta” dai vertici globali del design del marchio, che muoverà un gran numero di persone in occasione dell'ePrix che scatterà poco le 7 italiane di sabato.