EPrix Città del Messico, sabato sera il 4° appuntamento della stagione. Audi prova la rincorsa su un circuito “amico”

CITTÀ DEL MESSICO – Sabato a Città del Messico, nella tarda serata italiana (dalle 23 in poi), si corre il quarto EPrix della sesta stagione della Formula E, il cui calendario ha subito una “mutilazione” con la cancellazione della prova cinese di Sany fissata per marzo. I timori per la diffusione del corona virus hanno anche costretto Ma Qinghua (Nio 333) alla quarantena. Il pilota cinese, il solo del Regno di Mezzo impegnato nella competizione elettrica, si trova dal 2 febbraio in Messico, dove resta “isolato” fino alla vigilia della gara.

La prova elettrica messicana si disputa per la quinta volta e sempre sull'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si tratta di una consolidata eccezione rispetto alle gare nei circuiti cittadini. Il brasiliano Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) ha tagliato finora per tre volte il traguardo davanti a tutti. Nella prima occasione era poi scattata la squalifica che aveva fatto salire il belga Jerome D'Ambrosio (oggi alla Mahindra, nel 2016 alla Dragon Racing) sul gradino più alto sul podio.

Le caratteristiche del tracciato (poco meno di 2.100 metri per un totale di 17 curve, di cui 7 a sinistra) si adattano alla caratteristiche della monoposto della scuderia con le insegne dei Quattro Anelli (tre vittorie), che si è imposta anche con Daniel Abt, il cui miglior piazzamento in questo avvio di stagione è stato il sesto posto nel secondo ePrix arabo dove il compagno di squadra ha conquistato la piazza d'onore.

Pur senza alcun successo, Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) arriva in Messico da leader del campionato con un margine di 3 lunghezze su Alexander Sims (Bmw i Andretti) e di 10 su Sam Bird (Envision Racing). I fari sono però puntati anche sui “senatori” come il campione uscente Jean Eric Vergne (Ds Techeetah), che ha solo 4 punti, e come Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), ancora fermo a 0. Fra le scuderie, la Nio 333 deve ancora muovere la classifica e la pur ambiziosa Mahindra, con D'Ambrosio ed il promettente Pascal Wehrlein, è appena decima con 14 punti.