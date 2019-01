EPrix Marrakech, nella superpole Bird (Virgin) davanti di un soffio su Vergne (DS Techeetah)

MARRAKESH - Sam Bird alfiere della Virgin Racing è riuscito spuntare il miglior tempo al termine delle qualifiche dell’ePrix di Marrakech, pur non riuscendo a battere il record della pista ottenuto nelle seconde prove libere dalla Jaguar di Mitch Evans. Il britannico ha fissato il tempo di 1:17.489 nell’ultima fase delle qualifiche in un unico giro a disposizione nella Superpole, che vede confrontarsi i migliori sei dello schieramento.

Sarà affiancato in prima fila dal campione in carica Jean-Eric Vergne con la DS Techeetah, seguito poi dal leader della classifica generale Antonio Felix Da Costa. Il portoghese di casa Bmw avrà a fianco un altro dei top driver della Formula E, il pilota Nissan Sebastien Buemi. Chiudono la top six Alexander Sims e Mitch Evans. Primo degli esclusi dalla fase finale è stato invece Pascal Wehrlein, un po’ in difficoltà nelle libere ma evidentemente già in grado di spingere la Gen-2 Mahindra. Chiudono invece i primi dieci Robin Frijns, Nelsinho Piquet e Jerome D’Ambrosio.

Meglio rispetto alla difficile mattinata di prove libere è andata a Lucas Di Grassi, che alla fine ha terminato con l’undicesimo tempo: non quanto ci si aspetta dall’Audi, ma comunque un risultato decisamente in crescita rispetto alle prime uscite in Marocco. Il brasiliano è davanti al compagno di box Daniel Abt, che non è andato oltre il sedicesimo crono. Quindicesima casella per Felipe Massa, diciassettesima per Edoardo Mortara.