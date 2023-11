Esame di maturità per Rendina Jr. Michael il prossimo week end sarà impegnato al Rally di Monza

Dopo i successi a livello organizzativo, Roma ha bisogno di poter contare anche su dei piloti rally al top. Chi ci sta provando seguendo un programma di crescita razionale è Michael Rendina che il prossimo week end sarà impegnato al Rally di Monza la spettacolare kermesse che chiude quest’anno i calendario del Campionato ItalianoRlly Sparco. Rendina, che quest’anno ha affrontato tutto il Campionato Italiano Due Ruote Motrici ed è attualmente secondo nel Campionato Italiano Assoluto Rally Coppa ACI Sport Under 25 con 41 punti, approfitterà di questa inedita e spettacolare ultima gara dell’anno per affrontare il primo impegno con una vettura della classe regina, sempre affiancato da Mario Pizzuti con il quale ha condiviso tutto il programma 2023.

Rendina jr sarà infatti alla guida di una Citroën C3 Rally2 gestita da Sportec per i colori della Scuderia Gass Racing. Il Rally di Monza L’evento si svolgerà completamente all’interno dell’Autodromo Nazionale con un percorso che comprenderà il 44% delle prove su asfalto, sfruttando anche la pista vera e propria, e il 56% su terra, sulle strade interne che furono utilizzate anche per le due edizioni valide per il FIA World Rally Championship disputate nel 2020 e 2021. Questa conformazione permetterà ai piloti di poter scegliere con quale assetto schierarsi: asfalto o terra. Il programma agonistico inizierà venerdì con le prime quattro prove speciali con partenza alle 13:00 e chiusura alle 19:50. Sabato 2 dicembre la seconda tappa con altre sei prove speciali e l’arrivo alle 16:00.