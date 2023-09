Extreme E, Sanz e Ekström vincono in Sardegna e passano in testa al campionato. Primo podio per la Abt Cupra

CAGLIARI – Laia Sanz e Mattias Ekström hanno vinto la prima gara del secondo evento italiano, in Sardegna, a Capo Teulada, del campionato Extreme E del 2023. L'equipaggio ispano svedese dell'Acciona Sainz Team si è imposto nel pomeriggio di sabato al termine di una giornata quasi “drammatica”, in particolare per la Neom McLaren, che ha dovuto fare i conti con due incidenti, il primo dei quali venerdì quando durante le libere la neozelandese Emma Gilmour ha riportato la frattura a una costola. Al suo posto, in gara, la scuderia britannica ha schierato l'italiana Tamara Molinaro, che si è ribaltata poco dopo la partenza della finale di consolazione.

Sanz e Ekström, che hanno dominato entrambe le qualifiche, sono balzati in vetta alla classifica della rassegna riservata ai Suv elettrici (in futuro a idrogeno) con 136 punti. Al termine della stagione mancano ancora tre prove: una delle quali è in programma domani, sempre in Sardegna, la quarta consecutiva visto che l'opzione isolana ha permesso di rimpiazzare nel calendario quella prevista nel continente americano e per la quale erano in ballottaggio Stati Uniti e Brasile. Ancora una volta è stata determinante la cooperazione con l'Automobil Club d'Italia e la Regione Sardegna, che organizzano annualmente anche la tappa nazionale del World Rally Championship.

In luglio entrambi gli X-Prix erano stati vinti dall'equipaggio del team di Nico Rosberg composto dagli svedesi Mikaela Åhlin-Kottulinsky e da Johan Kristoffersson, che si sono dovuti accontentare della quarta piazza e sono secondi assoluti a quota 118. Nell'area militare sarda, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal bastimento appoggio St. Helena alla rada nelle acque sarde, la scuderia Abt Cupra ha conquistato il primo podio stagionale con Klara Andersson, protagonista di un curioso recupero nella finale per il quale ha beneficiato della completa rottura dei tergicristalli della vettura che la precedeva, e Sébastien Loeb (subentrato al rivale della Dakar, il qatariota Nasser Al-Attiyah, dopo le prime 4 gare), che dopo il gran lavoro nelle qualifiche nella tornata decisiva non era partito benissimo, trasferendo alla compagna di squadra la quarta piazza.

Il podio è stato completato da Molly Taylor e Kevin Hansen del Veloce Racing, la squadra di Jean Eric Vergne, il solo ad aver vinto due volte il campionato di Formula E. L'inopinata squalifica toccata a Lia Block, la figlia della scomparsa star di youtube Ken, e a Timo Scheider ha privato la scuderia Carl Cox Motorsport del primo podio condiviso. In una delle due prove del Regno Unito il tedesco aveva già chiuso terzo, ma all'epoca assieme a Christine Giampaoli Zonca.