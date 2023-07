Extreme E, per l'X-Prix in Sardegna (8-9 luglio) l'Abt Cupra ha ingaggiato Sébastien Loeb. Subentra al re della Dakar Nasser Al-Attiyah

BARCELLONA – La scuderia Abt Cupra Xe ha scelto Sébastien Loeb per sostituire Nasser Al-Attiyah nella prova italiana dell'Extreme E, il campionato riservato ai Suv elettrici che l'8 e 9 luglio fa tappa in Sardegna, la terza delle cinque tappe del circuito articolato su 10 X-Prix (le prime si sono tenuta in Arabia Saudita e in Scozia e le ultime due fra Brasile e Stati Uniti e in Cile). In occasione della gara isolana l'asso francese del rally, che si era aggiudicato il titolo la passata stagione con la scuderia di Lewis Hamilton, il Team X44, subentra al fuoriclasse qatarino della Dakar impegnato nella Baja World Cup.

Nei primi 4 X-Prix, l'equipaggio dell'Abt Cupra Xe di cui fa parte anche la 23enne svedese Klara Andersson, l'astro nascente del Rallycross, ha un quarto posto come miglior piazzamento. L'obiettivo della scuderia ispano tedesca (impegnata anche nella Formula E, il campionato riservato alle monoposto a zero emissioni) è quello di «correre per la vittoria dell'Island X-Prix». In Sardegna il nove volte iridato di rally (nessuno ha vinto tanti titoli quanto lui) si è già imposto 4 volte nella tappa italiana del mondiale: 2005, 2006, 2008 e 2011. A volante della Cupra Tavascan elettrica.

Nella classifica generale la squadra occupa il nono posto e conta di risalire, anche se difficilmente potrà insidiare il primato della Veloce Racing fondata da Jean Eric Vergne, il solo pilota ad essersi aggiudicato due volte il mondiale di Formula E. «Non vedo l'ora di tornare all'Extreme E dopo le due scorse stagioni – ha commentato Loeb, il “cannibale” - È una competizione simile al Rallycross, quindi penso di essere al passo con gli altri e sono pronto a combattere. Sarà anche bello scoprire un nuovo team e incontrare di nuovo Klara».

«Con l'ingresso di Sébastien in squadra, l'obiettivo è chiaro: vogliamo lottare per podi e vittorie. Far parte della Cupra Tribe è una questione di spirito e mentalità», ha sintetizzato Xavi Serra, responsabile della divisione Racing del costruttore spagnolo. L'Extreme E promuove non solo competizioni motoristiche rispettose dell'ambiente, ma anche l'inclusività. È praticamente la sola competizione automobilistica in cui le donne affrontano tracciati identici a quelli degli uomini, con le medesime auto e, soprattutto, compaiono nella stessa classifica.