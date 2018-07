F1: Vettel vola nelle terze libere, quarto tempo per Hamilton

Sebastian Vettel è stato il migliore anche nella terza sessione di prove libere in vista del Gp d'Ungheria, 12/a prova del Mondiale di F1 e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Il pilota tedesco della Ferrari ha fatto segnare il tempo di 1'16”170, precedendo di soli 59 millesimi la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas e di 203 millesimi l'altra Rossa del finlandese Kimi Raikkonen. Quarto crono per Lewis Hamilton: il pilota britannico della Mercedes, campione del mondo in carica e leader del Mondiale, è staccato da Vettel di 579 millesimi. Quinto e sesto tempo per le Red Bull dell'australiano Daniel Ricciardo e del belga Max Verstappen, che hanno girato rispettivamente in 1'16”803 e 1'16”946. La top ten della sessione è completata da Sainz, Hulkenberg, Grosjean e Gasly. Quattordicesima la McLaren di Fernando Alonso, mentre le Force India - scuderia da ieri in amministrazione controllata - di Esteban Ocon e Sergio Perez sono rispettivamente quindicesima e diciannovesima.