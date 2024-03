FE, l'adozione della ricarica ultrarapida slitta ancora. Annullati i test a Tokyo, saltano i pit stop obbligatori a Misano Adriatico

TOKYO – La sostengono tutti, la vogliono soprattutto i costruttori, ma la sua adozione slitta ancora. È la tecnologia di ricarica ultrarapida, la cui introduzione era stata ventilata ancora la scorsa stagione. Pur essendone stata ipotizzata l'introduzione anche a campionato in corso, con tanto di clausole negli accordi con le squadre, la soluzione era stata respinta nel 2023 perché non era stata ritenuta ancora sufficientemente affidabile.

Fia e Formula E ci avevano riprovato quest'anno, in ottobre, alla vigilia dell'inizio della stagione in occasione dei test ufficiali di Valencia. Ma la batteria andata a fuoco in uno dei garage al termine della prima sessione di prove (e non in occasione della ricarica) aveva costretto l'organizzazione a rivedere i piani per ragioni di sicurezza.

Ai box della Formula E i pareri sono unanimi: la ricarica ultrarapida è una tecnologia da impiegare e da valorizzare, anche perché il campionato è una vetrina tecnologica di ciò che si può fare con l'elettrificazione. E, soprattutto, il sistema dovrebbe progressivamente contribuire a sfatare uno dei luoghi comuni che frenano la diffusione delle auto a batterie: i tempi per il rifornimento. L'ultrafast charging annunciato per il mondiale a zero emissioni può rigenerare fino a 4 kWh in appena mezzo minuto.

Per garantire la regolarità del campionato, le squadre hanno ripetutamente chiesto che l'adozione della nuova tecnologia avvenga solo con la garanzia del suo ottimale funzionamento. I problemi al sistema erano emersi in occasione dei test a Città del Messico tanto che nel secondo fine settimana di gara, a Diriyah, in Arabia Saudita, non erano nemmeno state condotte ulteriori prove. Che invece erano state fatte a San Paolo, in Brasile, dove però non tutte le scuderie erano riuscite a portare a termine senza intoppi. A Tokyo, quarto fine settimana di gara (quinto ePrix), i test sono stati completamente annullati. L'adozione inizialmente fissata per Misano Adriatico (13 e 14 aprile, primo appuntamento europeo del calendario) è stata cancellata. Per il momento a data da destinarsi.