Rowland guida la Nissan in Pole nel secondo EPrix di Diriyah. Sorpresa" Daruvala (Maserati), parte quinto

DIRIYAH – Ritorno con Pole. Oliver Rowland è stato richiamato dalla Nissan alla quale ha (quasi) subito regalato una grande soddisfazione, il primo posto in griglia nel secondo ePrix saudita della decima stagione della Formula E. I 3 punti incamerati dal 31enne pilota britannico sono anche i primi in questo campionato della Nissan, che è arrivata ai duelli con tre macchine: di Sacha Fenestraz e di Jake Hughes (Neom McLaren) le altre due.

Almeno sulla carta non poteva che essere una monoposto Nissan a partire davanti: sia Rowland sia Fenestraz avevano fatto registrare il miglior tempo nei rispettivi gruppi di qualifica. Dopo la sorpresa di ieri di Sergio Sette Camara (Ert), oggi è arrivata quella di Maserati, che ha piazzato il debuttante Jehan Daruvala nella Top 8. Pur essendo stato eliminato nel quarto proprio dal poleman, l'indiano ha fatto registrare il miglior crono fra gli esclusi e scatterà quinto in griglia. Considerate le poche opportunità di sorpasso, Daruvala potrebbe anche andare a punti, che sarebbero i primi per lui.

Una qualifica positiva per Stellantis, che era entrata nella fase decisiva anche con entrambi i piloti della Ds Penske. Il vincitore di ieri, Jean Eric Vergne, ha perso subito la sfida con Robin Frijns (Envision), mentre Stoffel Vandoorne aveva disposto di Fenestraz nel quarto, ma si è poi dovuto arrendere all'olandese “motorizzato” Jaguar. Con Nick Cassidy il costruttore britannico è arrivato fino alla semifinale, ma Rowland è stato più veloce, scendendo a 1:10.098. Nella tornata decisiva, il britannico si è migliorato ulteriormente (1:10.055), tenendo debita distanza Frijns (1:10.329), che gli partirà quasi a fianco.

Salvo incidenti e ingressi della Safety Car, questa sera (partenza poco dopo le 18 italiane) la gestione dell'energia inciderà ancora meno sull'andamento della gara, che sarà su 36 giri, uno in meno di ieri. Per i grandi delusi della giornata, i piloti con powertrain Porsche, sarà complicato immaginare di rimontare: il leader del mondiale, Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) parte decimo, dietro a Sette Camara, di nuovo nella Top 10, mentre l'entusiasta dominatore dell'ePrix di ieri, Jake Dennis (Andretti), è addirittura 15°. Sébastien Buemi (Envision) parte dalla sesta fila, ma ha costretto i meccanici agli “straordinari” dopo essere andato a sbattere proprio nella tornata finale della qualifica di gruppo. Con una gara accorta, Cassidy potrebbe lasciare l'Arabia Saudita come nuovo numero uno del mondiale elettrico.