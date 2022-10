Ferrari Challenge Europe, Pin e Engstler campioni. La pilota francese vince il Trofeo Pirelli, il tedesco si aggiudica la Coppa Shell

SCARPERIA - La francese Doriane Pin nel Trofeo Pirelli e il tedesco Franz Engstler nella Coppa Shell sono i campioni 2022 del Ferrari Challenge Europe, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che questo fine settimana ha fatto tappa all’autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) per disputare il penultimo appuntamento stagionale. Alla Pin, ragazza 18enne al suo secondo anno nel Ferrari Challenge, è stato sufficiente tagliare il traguardo in terza posizione per conquistare il titolo matematicamente con due gare d’anticipo. Scattata dalla pole position, la francese non ha avuto una partenza brillante e si è dovuta accodare dietro al belga John Wartique, protagonista di uno scatto fulmineo dalla quinta piazza e poi vincitore di giornata, e al francese Thomas Neubauer che ha conquistato la seconda posizione.

«Sono emozionatissima - ha raccontato Pin a fine gara - Il risultato ovviamente non è solo mio, ma di tutta la squadra che mi ha sempre dato una macchina perfetta ad ogni round della stagione. E poi è bello dimostrare che le donne riescono a battagliare alla pari con gli uomini». Nella gara della Coppa Shell, Engstler, scattato dalla pole position, ha mantenuto la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui si sono piazzati rispettivamente l’austriaco Ernst KirchMayr e il polacco Roman Ziemian, mentre il tedesco Axel Sartingen, diretto avversario di Engstler, è giunto solo 8/o, consegnandogli di fatto il titolo con due gare di anticipo.

La gara si è conclusa in regime di safety car per il ripristino delle condizioni di sicurezza dovuto alle escursioni fuori pista di due vetture. Il Ferrari Challenge riaccenderà i motori nell’ultimo weekend di ottobre sulla pista di Imola per le finali mondiali.