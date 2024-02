Hamilton, Team principal Mercedes Wolff: «Ogni pilota sogna la rossa. Ne avevamo parlato, posso capirlo...»

«Ogni pilota sogna di indossare una tuta rossa a bordo dell’ auto rossa»: è semplice la spiegazione della scelta di Lewis Hamilton, secondo Toto Wolff. «Ne abbiamo discusso molte volte in passato, che sarebbe stato emozionante farlo un giorno - ha raccontato il team principal della Mercedes, all’indomani del clamoroso passaggio di Hamilton in Ferrari -. Ma nel corso degli anni siamo giunti alla conclusione che portare a termine l’eredità qui era qualcosa di cui essere orgogliosi. Non ho mai ignorato la possibilità di cambiamento, che sia per la Ferrari o per un’altra squadra. Ripeto: mi sorprende il tempismo, ma posso capire..»