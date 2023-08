Ferrari a Monza con una livrea speciale. La casa di Maranello festeggerà anche la vittoria alla 24 ore Le Mans

Una livrea speciale, così come le tute e i caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma anche ospiti, trofei e automobili. In occasione della gara di casa, il Gran Premio d’Italia a Monza, la Ferrari è pronta a celebrare insieme ai tifosi il proprio dna sportivo e il suo rapporto unico con l’Autodromo Nazionale, ma anche la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans colta in giugno con la 499P numero 51 guidata da James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi. Un successo eccezionale che, festeggiato nell’ambiente della Formula 1, a Monza, sottolinea come la Ferrari sia una, anche se impegnata in diversi campi, sportivi e non. Nel weekend di casa la Scuderia ricorderà anche il centenario dell’Aeronautica Militare.

Questa settimana la livrea delle SF-23 avrà un tocco di giallo, uno dei colori storici dell’azienda già protagonista lo scorso anno in occasione del 75/o anniversario della fondazione della Ferrari. Sulle monoposto ci sarà un riferimento che rimanda alla carrozzeria della 499P vincitrice della gara di durata più famosa del mondo, ovvero la banda gialla a forma di «V» che attraversa la carrozzeria della Hypercar. Questo riferimento, presente sul muso e sul cofano motore, legherà ancora di più due vetture che già sono accomunate da un elemento fondamentale, il Rosso Le Mans della livrea, che sulla SF-23 è in versione opaca, mentre è lucido sulla 499P. Anche i numeri di gara, il 16 e il 55, saranno in giallo sulle due monoposto, mentre le tute di Charles e Carlos, realizzate appositamente per questa occasione, avranno i tradizionali colori della Casa di Maranello - oltre al rosso, il giallo e il nero - unitamente al logo con la «F lunga» che già trova posto sull’ala posteriore.