Ferrari, ora è ufficiale: Arrivabene lascia la scuderia, Binotto nuovo Team Principal

MARANELLO - Maurizio Arrivabene lascia la scuderia Ferrari. Lo comunica la casa di Maranello in una nota, ufficializzando le indiscrezioni stampa. Al posto di Arrivabene, da oggi Mattia Binotto assume il ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari. A Binotto, inoltre, continueranno a rispondere tutte le funzioni tecniche. «Dopo quattro anni di impegno e instancabile dedizione Maurizio Arrivabene lascia la Scuderia. La decisione è stata presa di comune accordo con i vertici dell’azienda dopo una profonda riflessione in relazione alle esigenze personali di Maurizio e a quelle della Scuderia», si legge nella nota del Cavallino Rampante. «A Maurizio vanno i ringraziamenti da parte di tutta la Ferrari per il lavoro svolto e per aver contributo a riportare la squadra a livelli estremamente competitivi. A lui vanno migliori auguri per il suo futuro e le prossime sfide professionali», continua il comunicato.