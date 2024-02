Formula 1, test a Sakhir: la Red Bull detta legge con Verstappen, Ferrari terza con Sainz

La Formula 1 ha riacceso i motori per la tre giorni di test in Bahrain sul circuito di Sakhir che sabato 2 marzo aprirà il Mondiale dei record, con ben 24 Gran Premi in calendario. Dieci le monoposto in pista in quanto le dieci squadre possono schierare una sola monoposto. Questa è una delle storture della F1 che impedisce ai piloti di prepararsi a dovere per il Mondiale. Con tale sistema infatti, si presenteranno al via del primo Gran Premio con un giorno e mezzo di test, un fatto assurdo molto contestato dai piloti da tre anni a questa parte, ma né la FIA né Liberty Media fanno nulla per cambiare le cose.

La prima giornata ha presentato al vertice la solita Red Bull-Honda che con Max Verstappen ha siglato il miglior tempo assoluto in 1'31"344. Il test è iniziato alle 10 locali per concludersi, dopo un'ora di pausa, alle 19 con luci artificiali e temperatura più fresca. La Red Bull, come la Mercedes, ha lavorato oggi con un solo pilota, Verstappen (il team di Toto Wolff ha utilizzato George Russell), mentre gli altri team hanno diviso le due sessioni, mattina e pomeriggio, impiegando i due piloti. Per tutti i team, tantissimi giri per scoprire il comportamento delle loro nuove vetture nelle varie condizioni di carico di carburante e con le tre mescole di gomme Pirelli. Un lavoro non facile in cui è fondamentale l'apporto del pilota.

Per la Red Bull, però, tutto è parso estremamente semplice e la RB20, evoluzione della RB19 dello scorso anno, si è facilmente presa la prima posizione lasciando a poco più di un secondo la McLaren-Mercedes di Lando Norris. L'inglese è seguito dalla Ferrari di Carlos Sainz, terzo, mentre Charles Leclerc che ha girato al mattino ha realizzato il settimo tempo. La SF-24 ha evidenziato un buon bilanciamento e oggi ci si è limitati a svezzare la nuova nata. La sorpresa arriva dalla Racing Bulls-Honda (così si chiama ora la Alpha Tauri, già Toro Rosso), quarta con Daniel Ricciardo mentre la top 5 è chiusa dalla Alpine-Renault con Pierre Gasly al volante. Problemi tecnici al matitno e al pomeriggio per la Williams, non un buon inizio per la squadra inglese che schiera Alexander Albon e Logan Sargeant.

Per la giornata di domani sono previste prove di qualifica e long run. In pista ci saranno Sergio Perez e Lewis Hamilton che oggi, come detto, erano a riposo.

I tempi del 1° giorno, mercoledì 21 febbraio 2024

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’31”344

2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’32”484

3 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’32”584

4 – Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) – 1’32”599

5 – Pierre Gasly (Alpine-Renault) – 1’32”805

6 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’33”007

7 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’33”247

8 – Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) – 1’33”385

9 – Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) – 1’33”658

10 – Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) – 1’33”871

11 – Logan Sargeant (Williams-Mercedes) – 1’33”882

12 – George Russell (Mercedes) – 1’34”109

13 – Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) – 1’34”136

14 – Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) – 1’34”431

15 – Alexander Albon (Williams-Mercedes) – 1’34”587

16 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’34”677

17 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’35”692

18 – Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) – 1’35”906