Ferrari, vincere a Monza per confermare il trionfi di Le Mans. I piloti ci credono

La folla delle grandi occasioni si è riversata in massa nel Tempio della velocità. Fin dal venerdì, i numerosi tifosi della Ferrari hanno inondato il circuito brianzolo prendendo d’assalto i box e l’hospitality del Cavallino Rampante. La marea rossa ha voluto stringere simbolicamente un caloroso abbraccio agli uomini di Maranello che, meno di un mese fa, hanno compiuto l’impresa conquistando la 24 Ore di Le Mans del centenario. Un successo storico, maturato a cinquantotto anni dall’ultimo trionfo assoluto della Ferrari con Jochen Rindt e Maesten Gregory al volante della 250 LM della squadra americana NART.

Complice l’effetto Ferrari, e il rinnovato interesse per il FIA WEC, si attendono cifre da record a Monza con oltre 80mila biglietti già venduti. Si respira un clima di festa contagioso, nella speranza di vedere la 499P vincere anche sul circuito di casa. Nonostante le Ferrari siano state leggermente rallentate dal BoP, con un aggravio di 5 kg di peso e 12 kW di potenza in meno, i presupposti per fare bene ci sono tutti. L’Hypercar di Maranello si è mostrata decisamente efficace sulle piste veloci chiudendo, gara dopo gara, il divario sulle vetture dei campioni in carica Toyota. Inoltre, proprio sul tracciato brianzolo, Ferrari ha preparato la vittoria di Le Mans con numerose sessioni di test.

Nella qualifica del sabato gli occhi saranno puntati tutti su Antonio Fuoco. Da vero specialista del giro veloce, il calabrese ha conquistato la pole sia a Sebring che a Le Mans. “Il tracciato di Monza mi piace in maniera particolare – ha raccontato Fuoco – è una pista speciale per ogni pilota italiano dove sia nei rettilinei che nelle staccate si può fare la differenza. In questo impianto si respira appieno la storia dell’automobilismo e il supporto del pubblico sarà fondamentale. Mi auguro di poter regalare a tutti coloro che verranno un grande risultato”.

Pilota simbolo della Ferrari nelle competizioni GT, Alessandro Pier Guidi ha avuto l’onore di tagliare per primo il traguardo della 24 Ore di Le Mans: “A Monza ci aspettiamo un’atmosfera molto calda, non solo per le temperature estive, ma specialmente per il pubblico. Sarà bello trovare i nostri tifosi dopo la vittoria a Le Mans, il loro supporto sarà essenziale per tutti noi. Ciò nonostante approcciamo questa gara con umiltà, penso che Toyota rimanga ancora il punto di riferimento della categoria. Guardando al futuro sono ottimista per gli ampi margini di crescita sia della vettura che di tutta la squadra”.

Reduce dal trionfo di Le Mans, Antonio Giovinazzi è desideroso di ripetersi anche a Monza: “Arriviamo a questo appuntamento con il morale alto, la 6 Ore di Monza rappresenta la nostra gara di casa. La speranza è di poter confermare il nostro valore, tagliare il traguardo per primi e salire sul gradino più alto di un podio unico al mondo come quello del Tempio della velocità”.

Decisamente più pragmatico Antonello Coletta, a capo della divisione Endurance della Ferrari: “Siamo orgogliosi dello storico successo conquistato nella 24 Ore di Le Mans. Al contempo siamo consapevoli che, d’ora in avanti, il nostro cammino sarà ancora più difficile, considerato che i nostri avversari si presenteranno a Monza con l’ambizione di ben figurare in una gara cruciale per il prosieguo del campionato. Per questi motivi manteniamo alta la concentrazione con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati importanti. Il nostro sogno sarebbe di regalare altre belle emozioni ai numerosi tifosi che saranno presenti in circuito”.