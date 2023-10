La FIA concede più soldi oltre il budget cap agli ultimi quattro team della classifica costruttori. Ecco come

La FIA ha deciso di aiutare le ultime quattro squadre della classifica costruttori permettendo loro di avere a disposizione 20 milioni di dollari in più da spendere per propri investimenti in piano di sviluppo della squadra. A spingere forte per questa soluzione è stato James Vowles, team principal della Williams da questa stagione ed ex Mercedes. Già esisteva un budget extra di 45 milioni da spendere nel periodo 2021-2024, ora è stato portato a 65 milioni.

Chi infatti è tra i quattro team che occupano le ultime quattro posizoini della classifica (Williams, Sauber, Haas, Alpha Tauri) potrà usufruire di 20 milioni in più da spendere fino al termine del 2024. Anche le altre squadre riceveranno un "bonus": McLaren, Aston Martin, Alpine avranno 13 milioni in più dei 45 concessi mentre Red Bull, Mercedes e Ferrari ne riceveranno 6, da 45 a 51 milioni. Dopo il 2024, e fino al 2028, il concetto sarà similare per continuare a sostenere le squadre più piccole.