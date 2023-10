Ford, Tanak ed M-Sport si separano a fine stagione. Il pilota estone si appresta a lasciare il volante della Puma Hybrid Rally1

A fine stagione Ott Tanak ed M-Sport, il team che gestisce la Ford Puma Hybrid Rally1 nel WRC, acronimo di world rally championship, prenderanno strade diverse nonostante le due vittorie arrivate nel rally di Svezia e nell’ultima gara del mondiale, quella del Cile. Fino ad ora, nel 2023 Tanak e la Ford Puma in questione hanno maturato anche 29 vittorie nelle prove speciali e, a metà stagione, con il terzo posto in classifica potevano ancora puntare al titolo iridato, prima che si verificassero episodi poco favorevoli.

«È stato un piacere lavorare con Ott e Martin in questa stagione - ha dichiarato, Richard Millener, direttore di M-Sport - è stato necessario molto lavoro per riportarli in M-Sport. Sfortunatamente, a volte le cose non vanno come speravi, e la loro decisione di lasciare la squadra a fine stagione è una conseguenza che dobbiamo accettare». «Sono orgoglioso che siamo riusciti a vincere due rally contro costruttori così grandi ed a lottare per il campionato per la prima parte della stagione - ha spiegato Ott Tanak - ma questo lo sport è duro e sfortunatamente siamo caduti troppe volte. Tuttavia ce l’hanno messa tutta per darci le migliori possibilità e sono molto grato a loro!»