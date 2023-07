Cambia la classifica del Gran Premio di Austria: Sainz, Hamilton e altri sei piloti penalizzati per track limits

L'Aston Martin ha presentato un reclamo ufficiale alla FIA in quanto ha ritenuto che non fossero stati presi in esame correttamente alcuni track limits non rispettati da alcuni piloti. Ecco quindi che ad una revisione, la FIA ha penalizzato di 10 secondi Carlos Sainz che così da quarto scende in sesta posizione. Ma il pilota Ferrari non è stato l'unico. A essere penalizzati di 10" sono stati anche Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon, Logan Sargeant. Di 5", Yuki Tsunoda, di 15" Nyck De Vries, di ben 30" Esteban Ocon. Cambia quindi la classifica finale del Gran Premio di Austria.

Domenica 2 luglio 2023, gara - classifica rivista

1 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 71 giri

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 5"155

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 17"188

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 26"327

5 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 30"317

6 - Carlos Sainz (Ferrari) - 31"377

7 - George Russell (Mercedes) - 48"403

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 49"196

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 59"043

10 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'07"667

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'19"767

12 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1 giro

13 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1 giro

14 - Esteban Ocon (Alpine-Reanult) - 1 giro

15 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1 giro

16 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1 giro

17 - Nyck De Vries (Alpha Tauri-Honda) - 1 giro

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1 giro

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1 giro

Ritirato

Kevin Magnussen

Il campionato piloti

1.Verstappen 229; 2.Perez 148; 3.Alonso 131; 4.Hamilton 106; 5.Sainz 82; 6.Leclerc, Russell 72; 8.Stroll 44; 9.Ocon 31; 10.Norris 24; 11.Gasly 17; 12.Hulkenberg 9; 13.Albon 7; 14.Piastri, Bottas 5; 16.Zhou 4; 17.Tsunoda, Magnussen 2.

Il campionato costruttori

1.Red Bull-Honda 377; 2.Mercedes 178; 3.Aston Martin-Mercedes 175; 4.Ferrari 154; 5.Alpine-Renault 47; 6.McLaren-Mercedes 29; 7.Haas-Ferrari 11; 8.Sauber-Ferrari 9; 9.Williams-Mercedes 7; 10.Alpha Tauri-Honda 2.