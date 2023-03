Gp Bahrain, Verstappen: «Unica minaccia noi stessi. Positivi i test sulla RB19, vedremo come vanno gli sviluppi»

«Abbiamo fatto un buon lavoro, la macchina è bilanciata. Una minaccia? Solo noi stessi, dobbiamo ridurre al minimo gli errori». Così Max Verstappen (Red Bull), nella conferenza stampa che ha preceduto il via della stagione 2023 di Formula 1, domenica in Bahrain. «Ho passato un bell’inverno e mi sono divertito in famiglia e con gli amici - ha aggiunto il campione del mondo -, senza pensare troppo alla F1. Poi ho cominciato la mia preparazione. Io il favorito? I test sono stati positivi, ma dobbiamo vedere da questo weekend e poi come andrà con i vari sviluppi».