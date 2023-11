Gp Brasile, indagine Fia su organizzatori dopo violazione sicurezza da parte di spettatori

La Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) sta indagando sugli organizzatori del Gran Premio del Brasile di Formula 1 dopo che gli spettatori hanno violato le aree di sicurezza durante la gara di domenica. La Fia ha detto che c’erano spettatori nell’area della prima curva quando le auto da corsa erano ancora in pista domenica. I funzionari di pista hanno ammesso carenze nel protocollo di sicurezza e nelle misure di sicurezza, che i commissari di gara di Formula 1 hanno annunciato dopo un’audizione.

I responsabili del circuito, il cui contratto con la Formula 1 è stato prolungato fino al 2030 prima del fine settimana del Gran Premio, hanno tempo fino al 30 gennaio del prossimo anno per presentare un piano per prevenire simili incidenti in futuro. I commissari di gara hanno anche chiesto alla Fia di riesaminare quanto accaduto e di verificare se le misure fossero sufficienti. Hanno anche deferito la questione al World Motor Sports Council.