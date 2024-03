Mercedes, ingaggiato ex designer Ferrari Simone Resta come direttore sviluppo strategico

La Mercedes si è mossa per rafforzare il proprio reparto tecnico ingaggiando l’ex designer Ferrari Simone Resta come Direttore dello sviluppo strategico. Resta collaborerà con il Direttore Tecnico delle Frecce d’Argento James Allison, con il quale ha lavorato in Ferrari tra il 2013 e il 2016. Dopo aver lasciato la Haas, Resta ritornò alla Ferrari ma non si unì alla divisione Formula 1. Si prevede che l’italiano assumerà il suo ruolo con la Mercedes nel 2025. Nel frattempo, il Direttore Performance uscente della Mercedes, Loic Serra, sarà sostituito da David Nelson, che ha guadagnato la promozione grazie al suo ruolo nella divisione dinamica del veicolo. Serra è pronto a unirsi ai rivali della Ferrari, ma attualmente sta continuando a lavorare per la Mercedes - e non è chiaro quando lascerà definitivamente il team con sede a Brackley.