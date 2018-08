MISANO - Nel pomeriggio del week-end in cui al circuito riminese è in programma la tappa italiana in notturna del DTM, si è registrata la vittoria di Mick Schumacher in Formula 3. Per il 19ennne figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael che corre per il team italiano Prema si tratta del terzo successo stagionale.