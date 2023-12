FE, accordo pluriennale per Jake Dennis. Il campione del mondo incarica rinnova con Andretti Global

INDIANAPOLIS – Jake Dennis, il campione del mondo in carica della Formula E, il primo pilota di una scuderia cliente ad aggiudicarsi il titolo individuale, ha prolungato il contratto con la Andretti Global, come ha entusiasticamente fatto sapere il Team Principal Roger Griffiths. La squadra, che compete con le monoposto Porsche 99x Electric, non ha ufficializzato i dettagli dell'intesa, ma in una nota ha parlato di una «estensione pluriennale» che vale per le stagioni 10 (che scatta il 13 febbraio 2024 a Città del Messico), 11 e oltre.

Il 28enne britannico gareggia nella mondiale elettrico da tre stagioni ed ha finora vinto 5 ePrix: due nel campionato d'esordio, uno nel secondo e altri due nel 2023 (a Città del Messico e a Roma), quando con 229 punti ha conquistato l'alloro più prestigioso grazie anche ad altri 7 secondi e due terzi posti (11 podi e 2 pole in 16 gare). Dennis non è impegnato solo sul fronte elettrico, perché è pilota ufficiale dela Bmw e ha contribuito allo sviluppo del bolide di Formula 1 con la quale la Red Bull sta dominando la classe regina.

La prossima stagione Dennis sarà affiancato dal francese Norman Nato (che arriva dalla Nissan). La scuderia Andretti Global ha ingaggiato come collaudatore il pilota della Barbados Zane Maloney, che ha già guidato la monoposto elettrica nei test riservati ai debuttanti e nel corso della prove ufficiali di Valencia dello scorso ottobre. «Non vediamo l'ora di raggiungere nuovi primati e stabilire altre pietre miliari assieme nelle stagioni a venire», ha dichiarato Michael Andretti, numero uno della squadra americana.

«Ho cominciato la mia avventura in Formula E con la Andretti – ha spiegato Dennis – e sono intrigato dal fatto di continuare a lavorare con la squadra che ha sostenuto la mia carriera in questa classe. Nutro un enorme rispetto per la scuderia e sarà un onore guidare ancora per essa. Sono estremamente motivato per il prossimo anno e sono sicuro che con l'applicazione, il lavoro di gruppo e gli investimenti che ho visto in questi ultimi tre anni saremo in grado di lottare per ulteriori vittorie e altri successi».