Cassidy e la Envision spodestano Wehlrein e Porsche nel Principato di Monaco, secondo vittoria di fila per il pilota kiwi

MONTECARLO – Il Principato di Monaco incorona un nuovo re. Nick Cassidy (Envision), alla sua seconda affermazione consecutiva in Formula E, detronizza Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche), per la sesta volta di fila fuori dal podio dopo il tambureggiante avvio. Di più: con il successo di Montecarlo, la Nuova Zelanda diventa il paese con la più lunga serie di successi, quattro uno dietro l'altro, perché prima di lui si era aggiudicato due ePrix il connazionale Mitch Evans (Jaguar Tcs). Evans ha chiuso secondo e per la terza volta è sul podio monegasco. Sul palco, tar. vari spettatori illustri ci sono Nico Rosberg, Mark Webber e Flavio Briatore.

Non solo come scuderia, ma soprattutto come costruttore, Jaguar conferma l'attuale superiorità piazzando anche le altre due monoposto nella Top 10: una ufficiale, quella di Sam Bird, decimo, e una cliente, quella di Sébastien Buemi (Envision), settimo. Sul podio anche Jake Dennis al volante della Porsche 99X electric della Avalanche Andretti (l'unica a punti oggi), che era partito undicesimo e che infila il quinto podio stagionale.

La “maledizione” dei poleman colpisce anche Jake Hughes (Neom McLaren), che aveva chiuso le qualifiche in seconda posizione, prima della promozione seguita al declassamento di Sacha Fenestraz (Nissan): quest'anno nessuno dei piloti partito davanti è mai riuscito a vincere e Hughes ha chiuso quinto, dietro a proprio a Fenestraz. Il costruttore giapponese riscatta così il fine settimana di Berlino assieme alla scuderia cliente, anche se sia Norman Nato (che partiva terzo con la macchina ufficiale) sia René Rast (quattordicesimo in griglia con quella cliente) restanoi a bocca asciutta.

Nei 10 anche la Nio333 con Dan Ticktum (sesto) seguito dall'eterno Jean Eric Vergne (Ds Penske), che recupera 15 posizioni: era stato costretto a partire ultimo per via della pressione troppo bassa delle gomme che aveva riguardato anche il compagno di squadra Stoffel Vandoorne, nono al traguardo. Per la prima volta in questa stagione, la Tag Heuer Porsche va in bianco: Wehrlein è undicesimo e Antonio Felix Da Costa sedicesimo.

Fra poco di un mese la Formula E torna in Indonesia: a Jakarta si corrono due ePrix. Cassidy si presenta con i galloni del primo della classe a quota 121, 21 punti di vantaggio su Wehrlein e 25 su Dennis. Evans è quarto a 94 e Vergne quinto a 87. La casa di Zuffenhausen (168) deve cedere anche la testa della classifica a squadre: alla guida subentra la Envision (182). Poi ci sono la Jaguar Tcs (157) e la Avalanche Andretti (119), a ribadire la differenza tra i powertrain tedesco e britannico e gli altri.