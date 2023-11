FE, cominciata la prevendita per le gare di Misano Adriatico del 13 e 14 aprile. Biglietti super scontati fino al 30 novembre

La tappa italiana della decima stagione della Formula E è il Misano e-Prix, il sesto appuntamento del campionato che scatta il 13 gennaio del 2024 all'autodromo di Città del Messico. Due le gare italiane in calendario, esattamente come previsto prima del trasferimento dalla capitale con addio all'amatissimo (dai piloti) tracciato dell'Eur al circuito intitolato a Marco Simoncelli: si corre sabato 13 e domenica 14 aprile, il primo evento europeo. L'organizzazione ha già fatto sapere che subito dopo l'ufficializzazione dell'assegnazione della prova è stata registrata una «impennata delle prenotazioni alberghiere».

«Siamo impegnati – ha spiegato Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit (Mwc) – nell'allestimento di uno spettacolo all’altezza di un campionato che in questi nove anni ha visto crescere costantemente passione e interesse. Come in tutti i nostri grandi eventi internazionali, la volontà è anche quella di mettere a disposizione dell’industria turistica un’opportunità di business. Va anche in questa direzione l’iniziativa di un avvio delle prevendite così conveniente, per dar modo di mettere a punto anche pacchetti integrati».

Lo stesso ha parlato di «segnali di una forte richiesta in questi giorni». Quella romagnolo è una delle quattro strutture fisse che l'anno prossimo ospiterà il mondiale elettrico per un totale di 7 gare su 17: si corre in pista anche a Città del Messico, a Shanghai (la Cina torna dopo 5 anni nel calendario con il doppio appuntamento ospitato dallo stesso impianto dove si corre la Formula 1), e Portland, negli Stati Uniti, dove fanno tappa i campionati Indycar e, tra gli altri, Nascar, cui è stata assegnata una seconda gara (29 e 30 giugno).

Fino al 30 novembre per i Misano e-Prix i prezzi partono da 10 euro per il “prato”, ma sulla piattaforma Ticket One sono disponibili tagliandi fra i 28 (con il passare delle settimane passeranno a 39, poi 44 fino all'intero ammontare, che è di 56) e 65 euro (91, 105, 130) per le tribune con vista sui maxischermi che includono anche l'accesso al Fan Village per un singolo evento. L'abbonamento più costoso per entrambe le gare (tribuna centrale partenze con accesso a Paddock e Fan Village) si può acquistare fino al 30 novembre a 104 euro. Sono disponibili anche facilitazioni per i più giovani a partire da 1 euro per gli under 12.