De Vries (Mercedes) conquista la prima Superpole della settima stagione. Alle sue spalle Porsche e Audi

DIRIYAH – I costruttori tedeschi hanno dominato la prima Superpole della settima stagione della Formula E. Con la “freccia d'argento” a zero emissioni, l'olandese Nick de Vries (Mercedes-Benz Eq) ha già mosso la classifica conquistando non soltanto il punto riservato al più veloce nelle qualifiche, ma anche i tre destinati al pilota che parte davanti a tutti. Già davanti in entrambe le libere, nella qualifica De Vries si era tenuto alle spalle lo svizzero con passaporto italiano Edoardo Mortara, che corre per la monegasca Rokit Venturi cliente della casa di Stoccarda. Il distacco tra i due era di appena 12 millesimi.

Nella tornata decisiva l'olandese ha scavato un solco e ha inflitto un ritardo di oltre 5 decimi al secondo (0.664), il tedesco della Tag Heuer Porsche Pascal Wehrlein. René Rast, che dalla seconda parte della scorsa stagione era subentrato a Daniel Abt alla Audi Sport Abt Schaeffler, ha chiuso terzo a 0.712 secondi. Mortara partirà al suo fianco, ma con il quarto tempo (1,16 secondi).

La terza fila parla inglese, la lingua del britannico Alex Lynn (Mahindra) e del neozelandese della Jaguar Micth Evans, che ha compromesso la Superpole nel terzo settore. La prova di de Vries è stata impressionante, soprattutto perché è stato uno dei due piloti del secondo gruppo a centrare il tempo per la fase successiva. «Eravamo partiti bene ieri – ha spiegato – e siamo riusciti a mantenere la concentrazione anche oggi nonostante le condizioni fossero molto differenti nel gruppo 2». Per il pilota olandese, che ha ringraziato la scuderia per il lavoro svolto, si tratta della prima Superpole della Formula E.

Fra i primi dieci partiranno anche Andrè Lotterer con la seconda Porsche, Sam Bird (il migliore fra i tre che hanno già vinto in Arabia Saudita) con l'altra Jaguar, Maximilian Günther (Bmw i Andretti) e Oliver Rowland (Nissan e.Dams). Il campione del mondo in carica, Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah), ha ottenuto solo il 18esimo tempo.