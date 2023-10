FE, anche i debuttanti in pista a Valencia. Fra loro Gabriela Jílková (Porsche), e l'italiano Ghiotto (Nissan)

ROMA – C'è anche una donna fra rookie (i debuttanti, considerati tali fino a quando non abbiano preso parte ad almeno un ePrix) schierati dai costruttori in occasione dei test ufficiali di Valencia che precedono l'avvio della decima stagione della Formula E, il campionato Fia riservato alle monoposto elettriche. Si tratta di Gabriela Jílková, 28enne pilota della Repubblica Ceca con 27.000 follower su Instagram, che mercoledì sarà alla guida della monoposto della Tag Heuer Porsche sia nella sessione mattutina (con il bolide di Antonio Felix Da Costa) sia in quella pomeridiana (con quello di Pascal Wehrlein).

Gli organizzatori hanno “imposto” alle scuderie di mandare in pista ogni anno degli esordienti: l'obbligo è stato esteso quest'anno anche ai test ufficiali. L'operazione serve un po' per dare la possibilità a potenziali nuovi talenti di mettersi in mostra (anche se, ad esempio, il migliore della passata stagione, il brasiliano Felipe Drugovich, non è approdato in Formula E: le indiscrezioni lo danno peraltro vicino all'Alfa Romeo per la Formula 1) e un po' per far lievitare l'interesse attorno alla competizione con nomi “nuovi”.

Il Belpaese, rappresentato da un marchio, Maserati, e da due piloti con passaporto anche italiano – l'elvetico Edoardo Mortara e il brasiliano Lucas di Grassi – può “tifare” per Luca Ghiotto, il collaudatore veneto sotto contratto con la Nissan che il costruttore giapponese ha deciso di mandare in pista subito, martedì mattina, con la monoposto di Oliver Rowland. Quella di Sacha Fenestraz sarà invece pilotata dal 22enne francese Victor Martins: assieme alla Abt Cupra (che schiera Tim Tramnitz e Adrien Tambay) Nissan è il solo costruttore ad aver scelto di offrire la possibilità a due rookies.

Gli altri esordienti sono il 27enne spagnolo Mikel Azcona (Nio Racing 333), l'appena 19enne Taylor Barnard (Neom McLaren) delle cui sorti si occupa Nico Rosberg, Yann Ehrlacher (Maserati Msg), Jordan King (Mahindra), altro britannico, classe '94, il “solito” sudafricano Sheldon van der Linde (Jaguar Tcs), il londinese di 28 anni Jack Aitken (Envision), Robert Shwartzman, 24enne russo con cittadinanza israeliana (Ds Penske) e il 20enne pilota di Barbados Zane Maloney (Andretti).