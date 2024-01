FE prima al mondo per sostenibilità in tre graduatorie indipendenti: «Sollecitare i tifosi a impegnarsi contro il cambiamento climatico»

ROMA – La decima stagione della Formula E è appena cominciata e, almeno dal punto di vista ecologico, ha già vinto il proprio campionato. Perché il mondiale riservato alle monoposto elettriche, informa una nota, compare al primo posto nelle tre classifiche sulla sostenibilità ambientali stilate da organismi indipendenti. Gli sforzi compiuti dall'organizzazione del circuito che il prossimo fine settimana (26 e 27 gennaio) fa tappa a Diriyah, in Arabia Saudita, dove si corrono gli ePrix 2 e 3, sono stati riconosciuti dal Global Sustainability Benchmark in Sport (Gsbs) report, dal Sustainable Championships Index (SchI) e dal Sustainable Motorsport Index (Smi).

«Siamo orgogliosi ci continuare ad alzare l'asticella dei parametri globali della sostenibilità nello sport – ha commentato Julia Pallé, vice presidente della Formula E con delega alla sostenibilità – Questo aspetto è sempre stato centrale per il nostro campionato, fin dall'inizio. Siamo decisi a sviluppare il nostro impegno e le nostre capacità anno dopo anno». Secondo la manager è importante che l'industria dello sport impieghi la propria influenza per sollecitare i tifosi «nella missione collettiva di combattere il cambiamento climatico e il progresso sociale».

Gli estensori dello studio Gsbs hanno preso in esame decine fra le più influenti organizzazioni impegnate nell'industria dello sport: da società di calcio come il Manchester, il Barcellona o il Real Madrid fino ala Formula 1 passando per la Nfl, la lega del campionato di football americano, alcune squadre di pallacanestro, tipo i Los Angeles Lakers, i Chicago Bulls o Boston Celtics. Come nel 2022, anche per il 2023 alla Formula E è stata attribuita la Best Total Performance: il primato è stato condiviso con il Borussia Dortmund, società di calcio tedesca che gioca nella Bundesliga (e che ha contribuito all'eliminazione del Milan dalla Champions). La classe del motorsport è risultata prima nei parametri Corporate Performance, Social Performance e Governance Performance.

Fin dalla sua istituzione, nel 2021, per il Sustainable Championships Index a livello globale la Formula E è sempre la rassegna del motorsport più sostenibile. La graduatoria viene stilata dalla Enovation Consulting con il supporto della University Collega di Londra e analizza le prestazioni ambientali di 106 campioni. La Formula E è in testa anche sulla base dei criteri Smi e sottolinea come questa attestazione sia la sola a livello planetario che esamini le pratiche ambientali rese pubbliche e valutate sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu.