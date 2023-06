FE, indiscrezioni sul calendario 2024: 18 EPrix. Entrano Tokyo e Malaga. A Jakarta EPrix forse in notturna. Roma tornerà ad aprile

LE MANS – Spagna e Giappone. Sono le due novità del calendario della prossima stagione della Formula E, la cui versione provvisoria è stata definita nei giorni scorsi in Francia in occasione della 24h di Le Mans del centenario, quando si è riunito il World Motorsport Council della Federazione Internazionale dell'Automobile. Le date dovrebbero venire ufficializzate alla vigilia dell'ePrix americano di Portland, in programma il 24 giugno. La tappe di Malaga e Tokyo dovrebbero così portare la stagione a 18 appuntamenti, due in più rispetto al campionato in corso, il nono.

La prova spagnola era stata caldeggiata da Wayne Griffiths, Ceo di Cupra, che sostiene la scuderia tedesca Abt, e che aveva auspicato l'evento in occasione della sua intervista con Il Messaggero. Gli stessi Alejandro Agag e Alberto Longo, le “anime” della Formula E, sono spagnoli: sempre parlando con Il Messaggero, Longo non aveva escluso l'appuntamento iberico per il quale sarebbero state in corsa anche Barcellona e Valencia. Malaga sarebbe tuttavia ancora in ballottaggio con Seul, dove il promotore locale è alla prese con un problema logistico che riguarda la localizzazione del circuito. La gara andalusa dovrebbe venire inserita in primavera, a ridosso dei due ePrix di Roma, che torneranno in aprile, come aveva già ufficializzato Longo. A Monaco, che sarebbe a cadenza annuale, si correrebbe per il terzo anno consecutivo a fine aprile. Poi toccherebbe a Berlino.

Anche per Tokyo (forse già in marzo, prima che la Formula E arrivi in Europa) manca l'ufficialità, ma il confronto sarebbe in fase molto avanzata. L'ipotesi di Los Angeles sembra invece essere tramontata, almeno per la decima stagione. L'ipotesi era per un evento ancora nel 2023, tornando a spalmare il campionato su due anni solari, sfruttando la pausa invernale di altri mondiali, come la Formula 1, per catalizzare l'attenzione del pubblico del motorsport. A quanto pare quindi Città del Messico sarà di nuovo la prima gara della competizione elettrica.

Le novità di questa stagione, la prima delle monoposto Gen3, restano nella Formula E: India con Hyderabad e, con grande soddisfazione di quasi tutti, Sudafrica (il circuito e l'ospitalità di Città del Capo ha incassato un gradimento elevatissimo) in febbraio e Brasile con San Paolo in marzo. Anche Portland, che debutta nel circuito fra una meno di due settimane, è stata confermata per il 2024: la città dell'Oregon diventerebbe la penultima tappa, prima del gran finale londinese. Fra le ipotesi c'è anche il trasloco in notturna degli appuntamenti di Jakarta, che si aggiungerebbe così all'araba Diriyah come prova con l'illuminazione artificiale.