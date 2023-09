FE, le indiscrezioni danno Daruvala vicino a Maserati e Mortara verso la Mahindra. In dubbio De Vries e Drugovich

ROMA – A un mese dai test ufficiali di Valencia (dal 23 al 27 ottobre) che aprono formalmente la decima stagione, gli abitacoli liberi in Formula E sono rimasti pochi. In ordine di tempo, l'ultima scuderia ad aver confermato i piloti è stata la cinese Nio 333, che si è affidata di nuovo al brasiliano Sergio Sette Camara e Dan Ticktum (con 5 esponenti il Regno Unito è la nazione più rappresentata), ma dopo la separazione tra Maserati Msg e l'italo svizzero Edoardo Mortara il “mercato” potrebbe riservare qualche sorpresa.

La scuderia monegasca che corre con i bolidi della casa del Tridente dovrebbe prolungare l'intesa con Maximilian Günther, che nella stagione d'esordio ha regalato a Maserati un successo, tre terzi posti e due pole. Lo scenario che emerge dalle indiscrezioni per l'altra guida ha l'India come crocevia. Il più accreditato pilota destinato a succedere a Mortara sembra essere il 25enne Jehan Daruvala, tra il 2020 e il 2022 membro del Red Bull Junior Team e attualmente impegnato nella Formula 2 nonché riserva e collaudatore per Mahindra nella scorsa stagione in Formula E. Daruvala aveva guidato la monoposto del costruttore indiano in aprile a Berlino nel corso delle prove riservate ai debuttanti seguite al doppio ePrix tedesco. Ma quando Oliver Rowland aveva lasciato la scuderia, i suoi impegni gli avevano impedito di sostituirlo e il campionato è stato così completato dallo spagnolo Roberto Merhi. Anche economicamente Daruvala dovrebbe avere le spalle coperte.

Resta da sciogliere il nodo di Felipe Drugovich, il più veloce nei Rookie Test di Berlino e Roma con la Tipo Folgore, che sembrava vicino alla Andretti, che ha poi optato per Norman Nato, forse anche perché il brasiliano guarda ad altri campionati. E anche quello di Nick de Vries, il campione di Formula E che dopo un anno in Formula 1 deve ricollocarsi: o nel World Endurance Championship o nel circuito elettrico (aveva già firmato con Maserati prima di approdare nella classe regina).

Mortara potrebbe invece approdare alla Mahindra e tornare ad affiancare Lucas di Grassi, assieme al quale aveva corso con la Rokit Venturi (il nome del team prima dell'arrivo di Maserati). Il brasiliano, il cui contratto vale per un'altra stagione, starebbe però valutando opzioni diverse a causa della scarsa competitività della monoposto. Non sarebbe escluso un (clamoroso) ritorno alla Abt, che pure è cliente della scuderia indiana, ma ha Cupra quale sponsor e possibile aspirante prossimo costruttore, ma che potrebbe accordarsi in futuro con Porsche per le vetture. In Formula E con Abt, ma con un altro marchio del gruppo Volkswagen, di Grassi aveva vinto sia il titolo a squadre sia quello individuale. Il team tedesco ha intanto confermato Nico Müller.

La Ds Penske va avanti con Jean Eric Vergne e Stoffel Vandoorne (3 titoli in due), così come la Tag Heuer Porsche dovrebbe proseguire con Pascal Vehrlein e Antonio Felix da Costa. Il resto della griglia è stato ufficializzato: Oliver Rowland e Sacha Fenestraz (Nissan), Nato e il campione in carica Jake Dennis (Andretti), i neozelandesi Mitch Evans e Nick Cassidy (Jaguar), Sam Bird e Jake Hughes (McLaren) e Robin Frijns e Sébastien Buemi (Envision).