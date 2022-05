FE, la Andretti sceglie Porsche per il "dopo Bmw": ufficializzata l'intesa “a lungo termine” dalla prossima stagione

BERLINO – La scuderia americana Avalanche Andretti ha ufficializzato la cooperazione con Porsche in Formula E a partire dalla prossima stagione. Dopo l'addio di Bmw, dalla quale il team yankee si era fatto fornire il powertrain, inclusa la stagione in corso, la Andretti aveva bisogno di un nuovo costruttore cui appoggiarsi. Le indiscrezioni davano già da tempo per scontato che la scelta sarebbe ricaduta su Porsche e adesso da Berlino, dove nel fine settimana si disputano gli ePrix 7 e 8 del mondiale 2022, è arrivata la conferma.

L'intesa per le due Porsche 99X è «a lungo termine», il che significa che Porsche potrebbe rimanere in Formula E anche oltre il 2025 malgrado l'impegno nella classe regina, la Formula 1. Con l'accordo, Andretti recupera un rapporto che si era concluso nel 2008, quando John Andretti aveva pilotato un modello della casa di Zuffenhausen nella 24h di Daytona. In precedenza anche Mario e Michael Andretti avevano gareggiato con la Porsche 956 al loro debutto a Le Mans, nel 1983.

«L'ambizione della Avalanche Andretti è quella di vincere – ha dichiarato Michael Andretti, Ceo della Andretti Autosport – e con il supporto di Porsche siamo pienamente convinti delle nostre prestazioni e delle nostre possibilità di crescita. L'accordo costituisce un passo importante per il futuro e per il nostro impegno non solo in questa classe, ma anche nei confronti dei partner e dei tifosi».

Per Thomas Laudenbach, vice presidente di Porsche con delega al Motorsport, «è importante sostenere una scuderia come nostro cliente che dimostra la nostra stessa passione e la medesima professionalità in Formula E». «Si tratta anche di una grande attestazione di fiducia nei nostri confronti da parte di una delle squadre più esperte del campionato, dato che la Avalanche Andretti è nel circuito fin dalla stagione inaugurale, nel 2014», ha aggiunto il manager tedesco. Ora resta da capire se anche la Abt Sportsline, specializzata nell'elaborazione di modelli del gruppo Volkswagen di cui fa parte anche Porsche, si rivolgerà alla casa di Zuffenhausen per il suo ritorno in Formula E, a partire dalla prossima stagione, la nona, la prima della Gen 3.