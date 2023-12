FE, a Mediaset i diritti esclusivi del mondiale elettrico 2024: dirette in chiaro su Italia 1, Canale 20 e streaming sul web

Formula E ancora in chiaro nel Belpaese anche nella stagione 10, quella che comincia il 13 gennaio a Città del Messico con il primo dei 17 ePrix in calendario. Gli appassionati potranno seguire le gare del mondiale elettrico in diretta sia su Italia 1 sia sul Canale 20 e in live streaming su sportmediaset.it. In una nota Mediaset fa sapere di essere «fiera di continuare a trasmettere in Italia l’unica competizione automobilistica con impatto ambientale zero, il Mondiale del futuro».

La copertura televisiva è una delle priorità degli organizzatori, che nei mesi scorsi avevano dovuto fare i conti con la rinuncia delle emittenti che detenevano i diritti per il Regno Unito e per la Germania, paese nel quale aveva “gettato la spugna” ProSieben, una partecipata di Mediaset che ne detiene il 25%. Nel frattempo Oltremanica è stata individuata una nuova emittente, la Tnt Sports, che peraltro non trasmetterà in chiaro, mentre il pubblico tedesco non sa ancora se e come potrà seguire gli eventi, anche se le indiscrezioni conducono a Eurosport (sarebbe un "ritorno").

Mediaset segue la Formula E dal 2017 e con la nuova intesa continua anche l'offerta in esclusiva. Nel calendario del 2024 non ci sono più gli ePrix di Roma malgrado l'accordo fino al 2025 fra gli organizzatori e l'amministrazione della Città Eterna. Ragioni di sicurezza (le monoposto Gen 3 sono troppo prestazionali per il tracciato dell'Eur) hanno spinto il mondiale verso il circuito di Misano Adriatico, che ha già avviato la prevendita dei biglietti. Le date sono le stesse: il 13 e 14 aprile. Le due grandi novità della decima stagione sono il debutto in Giappone (si corre il 30 marzo a Tokyo) e il ritorno in Cina (due prove nell'autodromo di Shanghai che ospita anche la Formula 1, il 25 e 26 maggio).

«Mediaset – ha commentato Aarti Dabas, Chief Media Officer del campionato - è un partner di lunga data, grande sostenitore della Formula E, e siamo lieti di estendere la nostra partnership. I fan della Formula E in Italia dalla prossima stagione avranno più gare in diretta su Italia 1, incluso l'attesissimo doppio Gran Premio di Misano, e un nuovo team di piloti Maserati Msg Racing (l'indiano Jehan Daruvala è subentrato a Edoardo Mortara, pilota svizzero con passaporto anche italiano, mentre Maximilian Günther è stato confermato, ndr). Il rapporto con Mediaset è una testimonianza del crescente appeal di uno sport motoristico unico e divertente».