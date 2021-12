FE, Mortara (Venturi) il più veloce nei test di Valencia. Sfida tra i big in testa

VALENCIA – L'ultimo a lasciare la pista è stato il brasiliano della Dragon Penske Sergio Sette Camara, mentre André Lotterer, che avrebbe voluto rientrarci, è rimasto fermo in mezzo alla corsia dei box con la sua Porsche. La quinta e ultima sessione di prove (18 ore in totale, di cui sei oggi) dei test ufficiali che anticipano l'ottava stagione della Formula E si è chiusa con questo piccolo “giallo”. Tra le 9 e le 15 hanno girato solo ventuno monoposto: quella di Antonio Giovinazzi è rimasta ferma perché il pilota italiano è già in Arabia Saudita per onorare i suoi ultimi impegni in Formula 1.

Più veloci rispetto a lunedì mattina, ma più lente rispetto a un anno fa malgrado la potenza aggiuntiva perché il tracciato è stato modificato con l'aggiunta di una chicane, le monoposto lasceranno Valencia nelle prossime ore. La loro futura destinazione è l'Arabia Saudita, dove il 28 gennaio è il calendario il primo ePrix del campionato 2022. Il miglior crono assoluto è stato di Edoardo Mortara (Rokit Venturi), il vice campione del mondo in carica: 1:25.763. Alle sue spalle, con un ritardo di 41 millesimi, il due volte iridato della Ds Techeetah Jean Eric Vergne (1:25.804), che ha piazzato il crono più basso nel primo settore con 28.933 (solo in quattro sono scesi sotto il muro dei 29'' in questa sezione).

Il podio virtuale è stato completato da Stoffel Vandoorne, il belga che con la Mercedes Eq (ultima stagione in Formula E) si è assicurato il titolo mondiale a squadre la passata stagione: 1:25.861 il suo giro più rapido. Vandoorne si è assicurato il miglior tempo nel terzo settore (26.004). Poi Mitch Evans (Jaguar) in 1:25.884 e Pascal Wehrlein (Porsche) in 1:25.895. Il campione del mondo in carica, Nyck De Vries, ha fatto registrare il sesto crono (1:25.901). Nel secondo settore, il più lungo, il migliore è stato Robin Frijns (Envision) in 30.563, che ha chiuso con l'ottavo tempo.

Al solito, i parametri dei test non sono indicativi, ma considerati i nomi che compaiono nella parte alta del tabellone potrebbero esserlo un po' più del solito. Quella che comincia alla fine di gennaio è la stagione più lunga della Formula E: in programma ci sono 16 gare, anche se per due manca ancora la conferma della località e sull'intero programma continua a imcombere la nuova variante del virus. In primavera si dovrebbe conoscere anche la composizione della prossima griglia, se cioè arriverà una dodicesima scuderia (o se i team rimarranno undici o scenderanno addirittura a dieci), cosa succederà con la scuderia Mercedes Eq e anche di chi diventeranno clienti team come Envision (finora acquistava da Audi), Andretti (Bmw), Venturi (Mercedes).