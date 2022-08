Formula E, Nissan affida le monoposto Gen3 a Norman Nato e al debuttante Sacha Fenestraz

YOKOHAMA – Norman Nato, già vincitore di unePrix con la Rokit Venturi, e Sacha Fenestraz sono i piloti messi sotto contratto dalla Nissan per l'inizio della era Gen3 in Formula E che scatta ufficialmente a Valencia il prossimo dicembre con i test ufficiali. La collaborazione con il tedesco Maximiliam Günther è durata soltanto un anno, mentre Sébastien Buemi lascia dopo 8 stagioni la scuderia con la quale aveva corso fin dall'inizioi: aveva esordito e vinto con la Renault e.dams, poi diventata Nissan d.dams, fino a quando la casa giapponese non ha rilevato il team.

Nato ha 30 anni ed è francese, mentre Fenestraz ne ha 23 ed è franco argentino: entrambi hanno corso a Seul, la captale della Corea del Sud che ha ospitato l'ultimo fine settimana di gara del campionato che si è appena concluso. Nato ha gareggiato al posto di Sam Bird per la Jaguar, mentre Fenestraz ha sostituito Antonio Giovinazzi al volante di una delle due monoposto della Dragon Penske.

Per Nissan e per il team principal italiano della Formula E, il calabrese Tommaso Volpe, la nuova stagione è strategica e deve confermare la validità dell'acquisizione della squadra perché il nono posto nella classifica costruttori sicuramente non soddisfa la casa nipponica. «La nona stagione sarà la prima come squadra e sarà anche la prima della cooperazione con McLaren Racing (Nissan fornisce le monposto al team britannico, ndr)», ha ricordato Volpe. Il manager ha ringraziato sia Buemi sia Günther per gli sforzi e l'impegno di questi anni e si è concentrato sui nuovi arrivati. «Con Nato e Fenestraz abbiamo due piloti forti con i quali possiamo realizzare la nostra visione», ha aggiunto. In pratica, una combinazione tra esperienza e talento.

Nato ha gareggiato anche nell'Endurance e, tra le altre cose, si è classificato secondo assoluto alla 24h di Le Mans. In Formula E ha corso la settima stagione con la Rokit Venturi (la cui Ceo Susie Wolff ha deciso di lasciare in concomitanza con l'avvio della collaborazione del team monegasco con Maserati e il gruppo Stellantis) assieme a Edoardo Mortara conquistando 54 punti, vincendo l'ultimo ePrix e piazzandosi 18°, su 25, nella classifica generale. Fenestraz si è imposto nella Formula 3 giapponese nel 2019 ed è attualmente in testa alla classifica nipponica del campionato Super Gt. «È un grande passo avanti nella mia carriera - ha commentato il giovane, nato in Francia, ma cresciuto in Argentina e che debutta in una serie completamente elettrica – perché per la prima volta corro in un campionato del mondo e mi confronto a un livello così alto con alcuni dei migliori piloti al mondo».